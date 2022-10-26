Передова українського духу, – Череватий про ситуацію у Бахмуті

26 жовтня 2022 , 14:40
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У районі Бахмута та Соледара ворог тривалий час має ініціативу. Росіяни продовжують атакувати місто, намагаючись захопити його. Тож наразі це – один із найгарячіших напрямків фронту.

ЗСУ не пускають ворога

Про це 24 каналу розказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він наголосив, що сьогодні саме район Бахмута є передовою українського духу, адже окупанти зосередили там все, що могли. 

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За словами Череватого, там загарбники б'ють усіма видами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, ракетами, мінометами і танками.

І попри все це, наші воїни стоять, показуючи неймовірний героїзм, мужність і військову навченість, злагодженість та солідарність. Ми теж зазнаємо втрат, але стоїмо,
– наголосив речник Східного угруповання.

Він додав, що хоч російські війська і справді докладають максимальних зусиль, українські захисники не дають ворогу пройти далі і впевнено боронять рідні землі.  

Сергій Череватий розповів про ситуацію на Сході: дивіться відео

Останні новини з Бахмута

  • Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові відганяють ворога та перебувають на вигідних позиціях. Так, останніми днями вони подекуди відсунули росіян на відстань до 2 кілометрів. Однак повністю загрозу ще не знято. 
  • Окупанти так вперлися у Бахмут, бо для них надзвичайно важливо завоювати якісь території на Донеччині. Путін наказав їм захопити увесь Донбас, але вже стало зрозуміло, що цього не буде. Тож вони намагаються хоч якось закріпитися у регіоні. 
  • Зауважимо, що саме на Бахмутському напрямку зараз воює багато вагнерівців. Власник ПВК "Вагнера" Прігожин використовує війну та зокрема бойові дії у цьому районі для власної інформаційної кампанії, однак пропагандисти часто приписують йому більше перемог біля Бахмута, ніж є насправді. 

 

Автор: Софія Гусєва