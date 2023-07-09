Додатковий психологічний вплив: що може змінитися на фронті, коли буде звільнений Бахмут

Ситуація в Бахмуті залишається складною протягом багатьох місяців. Проте останніми тижнями українські сили впевнено просуваються на цьому напрямку. Наші захисники рухаються хоч й на невеликі відстані, але незворотно.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Він нагадав, що ПВК "Вагнера" на чолі з Євгенієм Пригожиним протягом 10 місяців намагалися захопити Бахмут. І їм це майже вдалося. Але на західних околицях міста все одно залишилась частина українських військ.

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Виб'ємо росіян з Бахмута

Гетьман припустив, що зараз є таке враження, що ще приблизно місяць боїв і українські сили звільнять Бахмут.

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Це дуже негативно вплине на стан російської армії. В окупантів й так не дуже гарні настрої. А коли вони усвідомлять, що 10 місяців бились за Бахмут, а ми їх звідки вибили, це буде останній цвях в "труну" морального стану росіян.

Проте це не означає, що посиплеться фронт і вони повтікають, але це буде додатковим психологічним впливом на російських загарбників,

– наголосив майор запасу ЗСУ.

Військовий експерт припустив, коли українські сили можуть звільнити Бахмут: дивіться відео

В сучасній війні крім військової техніки, озброєння, великий вплив на хід бойових дій чинить моральний стан війська.

"Якщо бійці вмотивовані та готові воювати, то навіть з не дуже потужною зброєю можуть мати певні успіхи. Але якщо військові керують сучасною зброєю (маються на увазі не росіяни), а при цьому вони невмотивовані, сам по собі навіть дуже гарний танк не поїде", – зауважив Олексій Гетьман.

Ситуація на Бахмутському напрямку

В американському Інституті вивчення війни зазначають, що поблизу Бахмута українські сили досягли значних тактичних успіхів і зараз наступають на трьох інших ділянках фронту. Зокрема Сили оборони просунулись поблизу Ягідного, яке розташоване за 2 кілометри північніше Бахмута.

Раніше Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявляв, що на півночі та півдні Бахмута українські сили відтісняють ворога з захоплених раніше позицій. Він зазначив, що поблизу Кліщіївки наші захисники, попри важку бої, мають частковий успіх. Також вони закріплюються на звільнених рубежах.

Водночас в міноборони Великої Британії зазначають, що через просування українських військ в районі Бахмута, окупанти "потерпають від низького бойового духу". Крім того, вони мають обмежені можливості для того, щоб виявляти позиції української артилерії та вражати їх.