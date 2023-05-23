Хочуть виконати три задачі одночасно, – військовий експерт припустив план росіян щодо Бахмута

Збройні Сили України відчайдушно тримають оборону і знищують окупантів на Бахмутському напрямку. Протидіяти українському руху росіяни нездатні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він додав, що вийшовши на Кліщіївку, ЗСУ практично повністю розблокували "дорогу життя".

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ЗСУ мають чітку стратегію, тому дочекались хорошої погоди й зараз починають витісняти ворога, беручи в напівоточення. Наразі українські бійці розташовані на висотах, з яких контролюють ситуацію у Бахмуті.

Будуть як у тирі

У Бахмут росіяни заводять не тільки російські лінійні частини, а ще й так званий перший корпус "ЛДНР".

"Це ще старі донецькі, яких не знають куди діти. На утилізацію швидше за все, тому і завозять у Бахмут на місця вагнерівців", – зазначив Світан.

Росія хоче виконати три задачі одночасно:

випустити Пригожина;

утилізувати перший корпус "ЛДНР";

інформаційно Пригожин вдарить по генералітету по штабах російської армії.

"Чи взяв хтось Бахмут? Чи видавив українські частини повністю? Про це навіть мова не йде. Ми як контролювали їх, так і будемо контролювати", – наголосив військовий експерт.

Збройні Сили розблокували дорогу в район "Літака", рух військової амуніції з Костянтинівки та "дорогу життя", на яку свого часу вийшли росіяни.

Українські бійці зараз рухаються до напівоточення Бахмута. Далі перебуваючи на пагорбах, за допомогою артилерії знищуватимуть росіян, які розташовуватимуться внизу Бахмута.

"Вони у нас будуть як у тирі. Будемо як зайців розстрілювати", – сказав Світан.

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Яка ситуація у Бахмуті: коротко