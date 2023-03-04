ССО зайшли в Бахмут: полковник ЗСУ розповів, як зміниться оборона міста

Єдиний міст, який сполучав вихід з Бахмута у Часів Яр, зруйнований. У Бахмуті працюють Сили спеціальних операцій ЗСУ, які підірвали міст для виконання завдань.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, тепер ССО ЗСУ будуть обороняти місто всередині міських забудов.

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Обороняти Бахмут будуть ССО ЗСУ

Світан зазначив, що серед українських військових провели ротацію. Є інформація, що з міста вийшли мотопіхотні підрозділи, а обороняти місто будуть Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Сили спецоперацій – це люди, які роками вчаться виконувати бойові завдання у міських забудовах. Саме вони свого часу у Маріуполі, Сєвєродонецьку знищували росіян. Завдання стоїть знищити чимбільше ворожих військ,

– пояснив він.

Полковник ЗСУ припустив, що найближчим часом захисники будуть обороняти Бахмут всередині міських забудов. Саме для цього вийшли мотопіхотні підрозділи, а мости були підірвані для виконання бойових завдань.

"Переформатування дуже грамотне та правильне, бо росіяни підійшли до міста дуже близько. Тому режим переведений з роботи мотопіхоти в режим сил спецоперації", – вважає Світан.

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Нова схема оборони міста

Командувач Сухопутних Військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до Бахмута, де тривають найзапекліші бої. У місті він заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту.

Роман Світан відзначив: це свідчить про те, що зараз ЗСУ розвивають нову схему оборони міста, а гарнізон виконує бойові завдання.

"Завдання в утриманні цього рубежу. Його можна втримати, далі знищувати російську армію у великих кількостях. Перше завдання будь-якого війська – знищувати ворожу армію", – додав військовий експерт.

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