Лізуть постійно, я не бачу, щоб їх стало менше, – боєць ЗСУ про ситуацію під Бахмутом

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. Найманців ПВК "Вагнер" на цьому напрямку не стало менше, вони постійно атакують позиції ЗСУ.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, інтенсивність обстрілів на Бахмутському напрямку не зменшилась.

До теми Намагаємося контратакувати та завдаємо ворогу значних втрат, – боєць ЗСУ про бої за Бахмут

Інтенсивність вогню під Бахмутом не зменшилась

Сазонов зазначив, що інтенсивність обстрілів на Бахмутському напрямку не знизилась.

Я не знаю, від кого прилітають ці снаряди: від міноборони Росії, Пригожина і вагнерівців, кадирівців. Але їх прилітає багато. У нас є досить серйозні руйнування. Поки на цьому напрямку інтенсивність вогню не знижується,

– сказав він.

Військовослужбовець припустив, що навіть якщо у вагнерівців і є той снарядний голод, то вони зменшують інтенсивність вогню там, де не планують боїв.

"Ми стоїмо під Бухмутом та не даємо його оточити. Сюди вони (ПВК "Вагнер" – 24 Канал) лізуть постійно. Я не бачу, що їх стало менше, що вони стали слабшими", – додав Сазонов.

Сазонов про ситуацію біля Бахмута: дивіться відео

У вагнерівців дуже великі втрати

Є інформація, що власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин готується згорнути операції своїх найманців в Україні. Вагнерівці можуть поїхати в Африку.

Кирило Сазонов підкреслив, що у найманців ПВК "Вагнер" шалені втрати. Вони помирають у дуже великих кількостях, тому, можливо, їм доведеться їхати в Африку.

Насправді в Африці у Пригожина великі інтереси і по бізнесу, і по військовим справам. Говорять, що зараз там приблизно 10 тисяч його бійців. Чи поїде він сам? Якщо йому перекрили можливість вербувати зеків, то поповнювати вагнерівців нема звідки,

– додав військовий ЗСУ.

Пригожин готується згорнути операції ПВК "Вагнер" в Україні: що відомо