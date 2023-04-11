Їх не можна зупинити, лише вбити, – Жданов про бої за центр Бахмута

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. Переважно бої тривають за центр міста. Загарбники намагаються прорватися до залізниці.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, росіяни навіть не рахують своїх втрат, а просто йдуть у наступ.

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"На мою думку, найстрашніше те, що Росія не рахує втрати. Вони просто йдуть у наступ. Їх не можна зупинити, їх можна тільки вбити. Для того, щоб їх зупинити, їх потрібно вбити", – зауважив він.

Росіяни повернулись до тактики "випаленої землі"

Жданов зазначив, що ситуація у Бахмуті залишається критичною. Переважно бої тривають за центр міста. Окупанти намагаються прорватись до залізниці. Для захоплення Бахмута росіяни постійно кидають нові сили.

Там воюють 106 повітряно-десантний полк, 151 мотострілецька бригада і підтягуються частини 98 повітряно-десантної дивізії. Тобто там зібрана "еліта" російських військ. Туди підтягнута артилерія. Зараз є інформація про те, що ворог стягує тяжкі вогнеметні системи "Солнцепек",

– сказав він.

Як стверджує військовий експерт, на Бахмутському напрямку росіяни повернулися до тактики "випаленої землі". Позиції ЗСУ атакують одночасно і артилерія, і авіація. Також ворог застосовує тяжкі вогнеметні системи, щоб вибити наші війська з позицій.

"Також ворог намагався просуватися та атакувати наші позиції в районі Богданівки та Хромово. Але тут Сили оборони завдали їм суттєвого удару. Вони "відкотились" на початкові рубежі, успіху не мали", – повідомив Жданов.

Він підкреслив, що за минулу добу українські військові відбили понад 30 російських атак.

Жданов про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

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