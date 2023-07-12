Залишитися в "котлі" чи робити "жест доброї волі": на росіян у Бахмуті чекає невтішна доля
Сили оборони України продовжують затискати російських окупантів у Бахмуті. Незабаром ворогу доведеться вибирати між полоном і загибеллю.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, росіяни опинились у пастці в Бахмуті.
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"Коли Сили оборони просунуться ще, ворогу доведеться або залишатись у "котлі", або робити "жест доброї волі". А далі – Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Донецьк", – зазначив Сазонов.Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі.
Як відомо, раніше захисники зайняли висоти з трьох боків від Бахмута – біля Кліщіївки, Часового Яру та Берхівки. Тепер основна траса постачання росіян під контролем української артилерії.
Як змінилась ситуація за добу
На півдні від Бахмута українські військові вибили російських загарбників і зайняли їхні позиції. Є просування також на півночі від міста-фортеці.
Що відбувається в Бахмуті: дивіться відео
Сили оборони контратакують противника й поступово просуваються вглиб окупованої території.
Що кажуть у ЗСУ: останні новини
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти можуть самі покинути Бахмут під вогнем української артилерії.
- Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що українські війська наступають північніше та південніше від міста Бахмут. Вони закріплюються на трьох напрямках і завдають ударів по цілях ворога.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої – ворог міцно тримається за зайняті ним позиції. У самому місті російські загарбники опинились у пастці й не можуть вийти з нього.