Залишитися в "котлі" чи робити "жест доброї волі": на росіян у Бахмуті чекає невтішна доля

Сили оборони України продовжують затискати російських окупантів у Бахмуті. Незабаром ворогу доведеться вибирати між полоном і загибеллю.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, росіяни опинились у пастці в Бахмуті.

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"Коли Сили оборони просунуться ще, ворогу доведеться або залишатись у "котлі", або робити "жест доброї волі". А далі – Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Донецьк", – зазначив Сазонов.

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Як відомо, раніше захисники зайняли висоти з трьох боків від Бахмута – біля Кліщіївки, Часового Яру та Берхівки. Тепер основна траса постачання росіян під контролем української артилерії.

Як змінилась ситуація за добу

На півдні від Бахмута українські військові вибили російських загарбників і зайняли їхні позиції. Є просування також на півночі від міста-фортеці.

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Сили оборони контратакують противника й поступово просуваються вглиб окупованої території.

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