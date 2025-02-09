Росіяни рвуться перейти важливий канал на Донеччині: військовий ЗСУ пояснив їхню головну мету

У Донецькій області точаться найзапекліші бої. Росіяни збільшили кількість штурмів поблизу Часового Яру. Водночас на Бахмутському напрямку стабільна і контрольована ситуація з боку Сил оборони.

Про це 24 Каналу розповів захисник Донецького аеропорту, головний сержант 93 окремої механізованої бригади Віталій П’ясецький, зазначивши, що значних змін в тактиці застосування противником особового складу чи техніки не відзначається. Також в району Часового Яру росіяни збільшили кількість атак на 97%. Попри щоденні втрати від 50 до 100 бійців, ворог не зупиняється.

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Щодня триває кропітка робота

П’ясецький зауважив, що на Бахмутському напрямку великий штурм росіяни із залученням великої кількості бронетехніки відбувався наприкінці грудня 2024 року.

Наразі все одно противник намагається, застосовуючи малі групи складом від 4 до 6 осіб, іноді трошки більше. Він здійснює спроби пройти в напрямку каналу Сіверський Донець – Донбас, перейти його по можливості і закріпитися там,

– пояснив головний сержант.

Канал Сіверський Донець – Донбас Це штучний водотік у Донецькій області, джерело якого розташовано у Райгородку Краматорського району, а гирло – біля Верхньокальмиуського водосховища на південь від Ясинуватої.

Ціль ворога, на думку П’ясецького, створити сприятливі умови для масованішого штурму.

Відповідно щодня триває доволі кропітка робота з боку всіх підрозділів нашої бригади в смузі її відповідальності,

– сказав він.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Постійно проводиться розвідка, якщо дозволяють погодні умови. Сьогодні, за його словами, вони доволі сприятливі – тільки вітер трошки заважає. Через це час перебування розвідувального чи ударного БпЛА у повітрі трошки скорочується.

Однак ми виявляємо противника і працюємо як і по його відносно глибоких тилах, так і поблизу лінії бойового зіткнення. Нарощуємо мінування і проводимо розвідувально-пошукові дії там, де противник зайшов і його складно виявити за допомогою БпЛА,

– підкреслив Віталій П’ясецький.

Зазначимо, що за даними OSINT-аналітики DeepState ворог за добу 8 лютого просунувся поблизу сіл Запоріжжя Донецької області, а також Зеленівки та Андріївки. Раніше росіяни намагалися атакувати на Сіверському та Покровському напрямках, але значних успіхів не мали.