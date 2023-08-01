Мат для ворога: Жданов пояснив, чому в росіян безвихідна ситуація під Бахмутом
На Бахмутському напрямку тривають важкі бої біля Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Там росіяни опинились у безвихідній ситуації. Ворог не рахується із втратами та звозить туди резерви, які рано чи пізно закінчаться.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, втрати окупантів на Бахмутському напрямку настільки великі, що вони перетягують частини з інших напрямків.
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Росіяни приречені на поразку
Жданов зазначив, що населені пункти Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка дуже важливі для загарбників. Після звільнення одного з них ЗСУ зможуть піти на Опитне, згодом – на трасу з Бахмута на Дебальцеве та Горлівку. Якщо взяти перехрестя хоча б під вогневий контроль, то ворог потрапить під вогонь українських бійців.
Тому росіяни звозять усі резерви на цю ділянку фронту, навіть з інших напрямків. Вони не рахуються з величезними втратами, однак їхні резерви не нескінченні.
Ми сидимо на панівних висотах та за допомогою нашої артилерії накриваємо вогнем все, що накопичується у Кліщіївці. Ми намагаємось обійти ці три населені пункти, щоб не штурмувати, створивши загрозу оточення російських військ, змусити ворога відійти звідти або ми його там знищимо. Резерви ж не нескінченні,
– пояснив він.
Як підкреслив військовий експерт, окупанти намагаються втриматись за будь-яку ціну, однак що б вони не робили – усе буде марно.
"Це мат для ворога. Який би крок не зробив ворог, він буде неправильним. Якщо вони відходять, ми виходимо на оперативно-тактичний простір і можемо рухатись, перерізаючи трасу на Соледар, тим самим відрізаючи виступ, де розташований Бахмут, Красна Гора і Соледар", – вважає Жданов.Зверніть увагу! У Генштабі повідомляли, що російські війська відступили в районі Андріївки, що на південь від Бахмута. ЗСУ ведуть наступальні операції на північ та південь від Бахмута та змусили ворога тікати з позицій під Андріївкою.
Жданов про бої на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наступ ЗСУ, але українські захисники поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 квадратних кілометрів. За тиждень було звільнено 2 квадратні кілометри.
- У Генштабі заявили, що на Бахмутському напрямку за останню добу ворог вдарив з артилерії по понад 10 населених пунктах. Зокрема, Роздолівці, Оріхово-Василівці, Григорівці, Іванівському, Предтечиному та Білій Горі Донецької області.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що Росія перекидає усі сили на Бахмутський напрямок, щоб втримати свої позиції. Втрати окупаційної армії вже перевищують кількість загиблих радянських солдатів під час війни в Афганістані.