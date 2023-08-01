Мат для ворога: Жданов пояснив, чому в росіян безвихідна ситуація під Бахмутом

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої біля Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Там росіяни опинились у безвихідній ситуації. Ворог не рахується із втратами та звозить туди резерви, які рано чи пізно закінчаться.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, втрати окупантів на Бахмутському напрямку настільки великі, що вони перетягують частини з інших напрямків.

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Росіяни приречені на поразку

Жданов зазначив, що населені пункти Кліщіївка, Курдюмівка та Андріївка дуже важливі для загарбників. Після звільнення одного з них ЗСУ зможуть піти на Опитне, згодом – на трасу з Бахмута на Дебальцеве та Горлівку. Якщо взяти перехрестя хоча б під вогневий контроль, то ворог потрапить під вогонь українських бійців.

Тому росіяни звозять усі резерви на цю ділянку фронту, навіть з інших напрямків. Вони не рахуються з величезними втратами, однак їхні резерви не нескінченні.

Ми сидимо на панівних висотах та за допомогою нашої артилерії накриваємо вогнем все, що накопичується у Кліщіївці. Ми намагаємось обійти ці три населені пункти, щоб не штурмувати, створивши загрозу оточення російських військ, змусити ворога відійти звідти або ми його там знищимо. Резерви ж не нескінченні,

– пояснив він.

Як підкреслив військовий експерт, окупанти намагаються втриматись за будь-яку ціну, однак що б вони не робили – усе буде марно.

"Це мат для ворога. Який би крок не зробив ворог, він буде неправильним. Якщо вони відходять, ми виходимо на оперативно-тактичний простір і можемо рухатись, перерізаючи трасу на Соледар, тим самим відрізаючи виступ, де розташований Бахмут, Красна Гора і Соледар", – вважає Жданов.

У Генштабі повідомляли, що російські війська відступили в районі Андріївки , що на південь від Бахмута. ЗСУ ведуть наступальні операції на північ та південь від Бахмута та змусили ворога тікати з позицій під Андріївкою.

Жданов про бої на Бахмутському напрямку: дивіться відео

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