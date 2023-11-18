Під'їхали корейські боєприпаси, – військовий розповів про дії росіян в Бахмуті

Російські окупанти постійно штурмують Бахмутський напрямок. Кількість обстрілів з боку ворога збільшилась. Загарбники намагаються відтягнути сили ЗСУ від Авдіївського напрямку.

Про це 24 Каналу розповів майор Нацгвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний. За його словами, росіяни отримали корейські боєприпаси, які нічим не відрізняються від радянських зразків.

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Ворог постійно штурмує

Денис Нагорний зазначив, що росіяни намагаються атакувати у відповідь на просування Сил оборони у напрямку Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки. Ворог активно застосовує FPV-дрони, "Ланцети", мінує під'їзні шляхи, скидає саморобні вибухові бомби, запалювальні, хімічні речовини.

Зокрема, збільшилась у певний період кількість обстрілів через те, що під'їхали корейські боєприпаси, які нічим не відрізняються від радянських зразків,

– сказав він.

Також загарбники збільшили застосування тактичної та армійської авіації. Зокрема, винищувачі почали активно супроводжувати бомбардувальники для того, щоб більш якісно брати участь у штурмових діях.

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Як зауважив начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, на Бахмутському напрямку воюють бойовики, яких відправляє на фронт міноборони Росії. Вороже відомство вербує зеків та представників різних народів, зокрема, бурятів, якутів.

Крім того, росіяни застосовують тактику копачів. Зокрема, цим займаються групи "Шторм-Z" під керівництвом колишніх вагнерівців.

Також командування змушує мобілізованих. Збирають 2 – 3 групи копачів, по 10 – 20 людей, наказують їм виконувати деякі інженерні роботи, підкопуватись до позицій ЗСУ. Якщо вони виконали завдання та повернулися, їх переводять до рангу піхоти чи штурмовиків. Однак у 90% це летальні випадки.

До копачів входять переважно малопідготовлені мобілізовані, люди з низькою соціальною відповідальністю, низьким рівнем розвитку або ті, кому вже нічого втрачати,

– додав Нагорний.

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