Передбачити неможливо: які методи тиску на ЗСУ застосовують росіяни

Попри шалені втрати, російські загарбники продовжують атакувати позиції українських військових. Запеклі бої тривають на більшості напрямків.

На прикладі Бахмутського відтинку офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко пояснив 24 Каналу, як російські військові тиснуть на ЗСУ.

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Роблять кілька дій одночасно

Військовий розповів, що окупанти намагаються просуватися ледве не в кожній посадці та населеному пункті на Бахмутському напрямку. Проте не одномоментно, а з певною випадковою періодичністю. Доволі складно спрогнозувати, у якій лісосмузі чи селі ворог спробує розвинути наступ.

Росіяни пробують накопичувати сили та засоби, проводити артилерійську підготовку, бомбардувати та застосовувати ударні БпЛА на багатьох напрямках одночасно,

– зазначив Володимир Назаренко.

Отже, надважливо, аби Сили оборони мали технічне забезпечення, достатньо боєприпасів і вогневої потужності, щоб протистояти ворогу. Коли у росіян є перевага у снарядах, українські військові мають відповідати точністю. Оскільки західне озброєння набагато вірніше, ніж радянське озброєння, яке призначене для бомбардування квадрата.

Яка ситуація на Сході: дивіться на карті

Бахмутський напрямок: що відомо