"Вірять в ЗСУ": як окупанти перелаштували порт в Бердянську

Окупанти продовжують використовувати Бердянський морський порт. Там навіть зводять певні укріплення.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, зауваживши, що упродовж окупації росіяни використовують його для постачання боєприпасів та вивозу краденого збіжжя, металолому тощо.

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Бояться витоку інформації

Як наголосив Дудукалов, свого часу окупанти залишили цивільних працівників, які працювали в Бердянському порту ще до війни. Але потім там попередили, що їм потрібна лише третина співробітників. В самому порту багато військових. Вони не хочуть витоку інформації.

Відомо, що на об'єкті розміщені боєприпаси та системи ППО. Останнім часом загарбники намагаються там облаштувати укриття. Також в порту є сирена, яка сповіщає місцевим про повітряну тривогу.

Бердянськ перебуває в окупації майже з початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше Дудукалов розповів , як росіяни знущаються з українців у цьому місті.

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Цікаво, що окупанти навіть облаштовують певні укріплення в порту. Це досить дивна ідея.

Вони трохи там навіть облаштували укріплення. Цікаво, бо з боку Таганрогу ЗСУ навряд чи атакуватимуть порт в Бердянську. Але вони вірять в ЗСУ. І реально риють окопи на березі Азовського моря,

– сказав Дудукалов.

Ситуація в Бердянську: коротко