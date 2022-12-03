Лукашенко загнав себе у складну ситуацію, він "на гачку" в Путіна, – американський політолог

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко перебуває в складній ситуації. Він буквально опинився під контролем російського диктатора Владіміра Путіна. Однак досі продовжує впиратися, щоб напряму не воювати з Україною. Бо розуміє, що тоді для нього настане кінець.

Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, Лукашенко міг 2 роки тому спокійно піти після виборів в Білорусі. Тоді б у нього була зовсім інша ситуація. А зараз він перебуває "на гачку" в Путіна.

До теми Лукашенка можуть отруїти в Москві, – Арестович про термінову поїздку до Путіна

Якби він визнав поразку на виборах, тоді могла бути зовсім інша ситуація і в Білорусі, і в Лукашенка. Тепер він "на гачку" в Путіна. Як і Путін перебуває "на гачку" в Заходу після 24 лютого,

– зазначив Юнус.

Путін врятував його 2 роки тому. А тепер хоче використати Лукашенка по повній програмі.

Лукашенко всіляко впирається, щоб не воювати

Як зазначив Юнус, Путін хоче використати білоруську територію та армію для війни проти України. Це може спрацювати і для внутрішнього російського ресурсу. Адже зараз мобілізація не дала аж таких сильних результатів в патріотичному сенсі. Народ все одно тікає.

Лукашенко розуміє – якщо Білорусь таки вступить у війну, то він полетить з крісла ще швидше за Путіна. Цивільні білоруси не хочуть воювати, як і військові. Якщо ці сили об'єднаються, то владі Лукашенка може настати кінець.

Якщо військові не захочуть воювати і підуть проти нього, то народ вийде теж. Вони ж нікуди не зникли за останні 3 роки. 30 – 40 тисяч просиділи в тюрмах, кілька десятків тисяч виїхали за кордон. А інші досі вдома,

– говорить Юнус.

Тому Лукашенко впирається, як тільки може. Він готовий виконувати різні забаганки Путіна, але напряму вступати у війну не хоче.

Юнус про складну ситуацію Лукашенка, в якій він винен сам: дивіться відео

Путін домовився зустрітися із Лукашенком