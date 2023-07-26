Елемент тиску на Путіна, – політолог назвав 2 мотиви заяви Лукашенка щодо вагнерівців

Самопроголошеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку дійсно можуть знадобитися вагнерівці. Але він хоче, щоб за все заплатив Путін.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, Лукашенко та Путін ще віддавна не сильно люблять один одного. Але обставини змушують їх триматися більш-менш разом.

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Путін завжди намагався спілкуватися з Лукашенком з позиції старшого брата. А останньому це зовсім не подобається.

Лукашенко неодноразово обманював Путіна. А Путін ж злопам'ятний. Вони довго не спілкувалися. Злі були один на одного. Два диктатори оточені демократичним світом, тому змушені взаємодіяти. Але сумніваюся, що в них теплі відносини. Зверніть увагу, з яким задоволення Лукашенко витирав ноги об Путіна після заколоту від Пригожина,

– зауважив Галлямов.

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Чи потрібні вагнерівці для Лукашенка

Як наголосив Галлямов, Лукашенку в певному сенсі дійсно потрібні вагнерівці. Вони можуть допомогти йому створити в Білорусі власну аналогічну "компанію". Так Лукашенко буде значно захищенішим від потенційної революції, яка може статися після поразки Росії у війні.

Утім, Лукашенко не хоче це все фінансувати. Тому він намагається перекинути все на Путіна. Саме через це білоруський диктатор говорить, що вагнерівці його "напрягають". Та й загалом пробує продемонструвати, що для нього ці терористи – головний біль.

Думаю, що оця розмова про вагнерівців на зустрічі. Тут два мотиви. Це – спроба перекинути на Путіна проблему, а також зробити йому приємне. Щось на кшталт "ти от боявся їх, а тепер і поляки їх будуть боятися",

– розповів Галлямов.

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