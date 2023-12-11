ЗСУ провели успішні контратаки, щоб завадити росіянам оточити Авдіївку, – розвідка Британії

Поблизу Авдіївки тривають напружені бої, росіяни не полишають спроб захопити місто. Однак українські захисники вдало проводять контратаки – їм вдалося відкинути ворога.

Зокрема, Збройним Силам вдалося витіснити загарбників з важливого села, що розташоване поблизу Авдіївки. Попри це росіяни продовжують масовано атакувати позиції українських військових.

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Контратака ЗСУ біля Авдіївки

Протягом останніх тижнів Авдіївка лишалася найнапруженішою частиною фронту, де точилися важкі бої. За офіційними повідомленнями української сторони, в окремі дні близько 40% всіх бойових дій точилися саме на цій невеликій ділянці. Для штурмів росіяни як і раніше використовують переважно піхоту – найчастіше це підрозділи "Шторм-Z".

Попри таку напружену ситуацію біля Авдіївки, Силам оборони вдалося провести обмежені операції, відкинувши росіян далі.

Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове,

– зазначили у Міноборони Британії.

Саме це село було однією з точок у плані росіян "взяти у кліщі" Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Ситуація в Авдіївці