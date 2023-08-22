Укотре взяли Авдіївку ротом: як діють окупанти на цьому напрямку

Попри всі намагання ворога оточити Авдіївку на Донеччині, українське місто міцно тримається. Але це не заважає російським окупантам по кілька разів на тиждень повідомляти про свої "успіхи".

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку.

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"То "ми вже зайшли", то "нам залишилась пара днів на зачистку". Дуже багато дези вони різної кидають. Укотре Авдіївку взяли ротом і не більше", – зазначив Барабаш.

На цьому напрямку досі гаряче. Ворог обстрілює не лише позиції українських військових, а й саму громаду. Так, за минулу добу було поранено чоловіка 1942 року народження.

Однак росіяни не мають жодного успіху біля Авдіївки. Сили оборони відбивають усі їхні атаки і навіть частково просуваються.

Які війська окупантів воюють біля Авдіївки

На цьому напрямку ворог зосередив роти "Шторм-Z" і 9 полк морської піхоти. Трапляються підрозділи псевдореспублік, але дедалі менше.

Вони намагаються оточити Авдіївку з півночі – Красногорівки, Новоселівки Другої, Веселого, Сєверного. З півдня ворог затих, бо захисники йому добряче насипали.

"Певний острах у росіян щодо Авдіївки. Розуміють, що мало хто повернеться з цього напрямку", – додав Барабаш.

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Прифронтова Авдіївка тримає оборону, попри всі підступи ворога. Ситуація залишається складною, але українські військові все контролюють.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупанти бояться заходити в саму Авдіївку, щоб не зав'язнути в боях з українськими захисниками. Тому ворог намагається обійти місто, але зазнає колосальних втрат.

Тим часом Сили оборони не втрачають будь-якого шансу просунутись. Українські захисники мають часткові успіхи, попри шалені обстріли ворога.