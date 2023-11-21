Перелом війни буде на Авдіївському напрямку, – Барабаш розповів про ситуацію біля міста

На Авдіївському напрямку другий місяць поспіль тривають штурмові дії російських окупантів. Зокрема, ворог активізувався в районі коксохімічного заводу.

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів про ситуацію біля міста. За його словами, захисникам вкрай важко, але вони тримаються.

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"Найголовніше наше досягнення за цей період – те, що лінія оборони тримається, жодних проривів немає", – зазначив Барабаш.

Попри незначне збільшення "сірої зони", основні об'єкти, зокрема коксохім, під контролем Сил оборони.

Останнім часом ворог наступає переважно піхотою

На Сході змінилась погода, і тепер росіянам важко застосовувати техніку.

Бо ґрунти дуже важкі – так званий глинозем на нашому напрямку – і техніка стає. Не лише колісна, але й техніка на траках (гусенична – 24 Канал) також просто не може їхати,

– пояснив Барабаш.

Тому ворог кидає виключно піхоту. Однак і її вже менше. Якщо раніше були групи по 40 окупантів, то тепер – по 8–12 осіб. Вочевидь вони виснажуються.

Наскільки ще вистачить росіян

Голова Авдіївської МВА переконаний, що країна-агресорка ще має достатньо живої сили. Найімовірніше, штурм міста був політичним рішенням, тож окупантів гнатимуть доки зможуть.

Однак саме Авдіївка може кардинально змінити ситуацію на фронті.

Зупинити штурмові дії чи відвести війська, чи щось на кшталт такого – це має бути якесь політичне рішення або глобальний перелом у цій війні загалом. І чомусь у мене таке враження, що цей перелом буде саме на Авдіївському напрямку,

– припустив Барабаш.

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