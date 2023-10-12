Класична тактика: військовий експерт оцінив дії росіян в районі Авдіївки

Російські окупанти активізувались біля Авдіївки. Ворог намагається штурмувати українські позиції класичним способом – завалюючи все величезною кількістю людей.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що ця тактика загарбників не нова. Зокрема, так вони змогли захопити Бахмут.

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"Але в частині піхоти – нічого нового. Як вони штурмували Бахмут – завалили усе велетенською людською хвилею", – зазначив Черник.

За його словами, в історичному сенсі також нічого нового. Варто хоча б згадати Другу світову війну – "Бродівський котел" або як радянські війська штурмували Київ.

Росіяни мають проблеми з технікою

Те, що ворог не шкодує особового складу, свідчить також про те, що йому бракує техніки. Величезною кількістю людей він намагається компенсувати цей дефіцит.

З технікою в них давним-давно проблеми. Якщо вони дістали старезні танки Т-54, Т-55 зі складів, то що можемо казати,

– констатував Черник.

До слова, 11 жовтня бійці Нацгвардії знищили колону ворожої техніки на Авдіївському напрямку. Росіяни втратили два танки, три бронетранспортери й одну бойову броньовану машину.

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