Класична тактика: військовий експерт оцінив дії росіян в районі Авдіївки

12 жовтня 2023, 19:46
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Російські окупанти активізувались біля Авдіївки. Ворог намагається штурмувати українські позиції класичним способом – завалюючи все величезною кількістю людей.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що ця тактика загарбників не нова. Зокрема, так вони змогли захопити Бахмут.

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"Але в частині піхоти – нічого нового. Як вони штурмували Бахмут – завалили усе велетенською людською хвилею", – зазначив Черник.

За його словами, в історичному сенсі також нічого нового. Варто хоча б згадати Другу світову війну – "Бродівський котел" або як радянські війська штурмували Київ.

Росіяни мають проблеми з технікою

Те, що ворог не шкодує особового складу, свідчить також про те, що йому бракує техніки. Величезною кількістю людей він намагається компенсувати цей дефіцит.

З технікою в них давним-давно проблеми. Якщо вони дістали старезні танки Т-54, Т-55 зі складів, то що можемо казати,
– констатував Черник.

До слова, 11 жовтня бійці Нацгвардії знищили колону ворожої техніки на Авдіївському напрямку. Росіяни втратили два танки, три бронетранспортери й одну бойову броньовану машину.

Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини

  • Російські окупанти активізували атаки на Авдіївку з 10 жовтня. Вони почали обстрілювати місто з артилерії та авіації, перетворюючи його на другий Бахмут.
  • Ворог кинув на цей напрямок 2 тисячі бійців, які групами по 20–30 осіб штурмують українські позиції з різних боків. Однак захисники міцно стоять на позиціях.
  • Аналітики ISW вважають, російські загарбники навряд чи зможуть досягнути якихось успіхів біля Авдіївки, оскільки місто потужно укріплене. Однак дії ворога свідчать про те, що він підготувався та опрацював свої помилки.
Автор: Марія Куцова