"Це безпрецедентно, поразка нищівна": біля Авдіївки ворог уже втратив армійську дивізію

17 жовтня 2023, 12:57
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Тиждень тому російські окупанти почали новий наступ на Авдіївку. Вони застосували велику кількість живої сили та техніки, але так і не змогли оточити місто.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що на Авдіївському напрямку ворог зазнав нищівної поразки і величезних втрат. Однак він ще має чим атакувати, тому розслаблятися зарано.

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"Сумуємо вбитими понад 5 тисяч, множимо щонайменше на три – і маємо більш ніж дивізію. Механізована дивізія за їхніми розрахунками – 12,5 тисячі людей. Це щось безпрецедентне та неймовірне", – констатував Черник.

Росіяни зазнали нищівної поразки під Авдіївкою: дивіться відео 24 Каналу

Крім особового складу, росіяни також втратили чимало техніки:

  • понад 200 одиниць артилерії;
  • понад 250 бойових броньованих машин;
  • понад 150 танків.

Росіяни розраховували на ідеологічний ефект

Як відомо, у стратегічному контексті Авдіївка не має великої ролі.

Авдіївка – серйозний укріплений район. Він їм був потрібен ідеологічно, тому що треба хоч якісь успіхи показувати,
– зазначив Черник.

Водночас розслаблятися зарано. Росія ще має достатньо людського ресурсу, який може перекинути на Авдіївку або будь-який інший напрямок.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

  • Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що російських обстрілів у громаді поменшало. Водночас ворожі атаки на українські позиції тривають.
  • Аналітики ISW зазначили, що росіяни розгорнули дві додаткові бригади для наступу на Авдіївку. Геолокаційні кадри свідчать, що ворог зумів трохи просунутись – на три кілометри.
  • Представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що росіяни активізували наступ на Авдіївку, щоб розпорошити українські війська. Таким способом ворог прагне запобігти просуванню захисників на інших напрямках.
Автор: Марія Куцова