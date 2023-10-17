"Це безпрецедентно, поразка нищівна": біля Авдіївки ворог уже втратив армійську дивізію
Тиждень тому російські окупанти почали новий наступ на Авдіївку. Вони застосували велику кількість живої сили та техніки, але так і не змогли оточити місто.
Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що на Авдіївському напрямку ворог зазнав нищівної поразки і величезних втрат. Однак він ще має чим атакувати, тому розслаблятися зарано.
До вашої уваги Росіяни масовано наступають на Авдіївку: як за тиждень змінилась лінія фронту
"Сумуємо вбитими понад 5 тисяч, множимо щонайменше на три – і маємо більш ніж дивізію. Механізована дивізія за їхніми розрахунками – 12,5 тисячі людей. Це щось безпрецедентне та неймовірне", – констатував Черник.
Росіяни зазнали нищівної поразки під Авдіївкою: дивіться відео 24 Каналу
Крім особового складу, росіяни також втратили чимало техніки:
- понад 200 одиниць артилерії;
- понад 250 бойових броньованих машин;
- понад 150 танків.
Росіяни розраховували на ідеологічний ефект
Як відомо, у стратегічному контексті Авдіївка не має великої ролі.
Авдіївка – серйозний укріплений район. Він їм був потрібен ідеологічно, тому що треба хоч якісь успіхи показувати,
– зазначив Черник.
Водночас розслаблятися зарано. Росія ще має достатньо людського ресурсу, який може перекинути на Авдіївку або будь-який інший напрямок.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що російських обстрілів у громаді поменшало. Водночас ворожі атаки на українські позиції тривають.
- Аналітики ISW зазначили, що росіяни розгорнули дві додаткові бригади для наступу на Авдіївку. Геолокаційні кадри свідчать, що ворог зумів трохи просунутись – на три кілометри.
- Представник української розвідки Андрій Юсов вважає, що росіяни активізували наступ на Авдіївку, щоб розпорошити українські війська. Таким способом ворог прагне запобігти просуванню захисників на інших напрямках.