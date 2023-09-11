Ніколи не застосовує один вид озброєння: як ворог намагається наступати поблизу Авдіївки
За минулу добу окупанти 15 разів разів обстріляли Авдіївський напрямок. Найчастіше ворог атакує у районі Красногорівки та Новобахмутівки. Там росіяни перебувають у низині, тому намагаються протиснути лінії оборони ЗСУ та зайняти пануючі висоти. Їм це не вдається.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що вже 3 місяці Росія не має успіхів на Авдіївському напрямку. Проте ворог продовжує завдавати ударів та застосовує різні види озброєння.
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Окупанти б'ють з усього, що є
Віталій Барабаш зазначив, що загарбники використовують під час атак різні види озброєння: танки, ствольну артилерію, міномети, "Гради" тощо. Водночас останні 3 дні ворог не завдає авіаударів.
Іноді, наприклад, по старій частині міста окупанти б'ють зі ствольної артилерії, по центральній – "Градами". Або навпаки, або одночасно. Або закінчуються танкові обстріли, наприклад, у центральній частині міста і одразу після нього минає 2 – 3 хвилини і починають працювати "Гради". Тобто б’ють з усього, що є,
– сказав він.
Крім того, російські окупанти не припиняють штурми. Здебільшого це штурми піхоти без підтримки техніки. Спочатку ворог б'є артилерією або мінометами, а згодом йде декілька малих груп піхоти одночасно по різних напрямках.
Останні новини Авдіївки
- На Авдіївському напрямку Сили оборони України стримують ворога, проводять штурмові операції та відвойовують українську землю. Наприклад, українські захисники успішно тримають оборону в околицях Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Рівнополя, де лише протягом доби 10 вересня ворог зробив близько 20 разів невдалих спроб вивести українські війська з позицій. Усі атаки противника призвели до значних втрат особового складу та техніки для окупантів.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили від окупантів селище Опитне, що біля Авдіївки Донецької області. Окрім того, наші воїни мають успіхи біля Новомайорського. Наші військові закріплюються в тих районах, де мали успіхи.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що повернення Опитного дуже важливе, бо ворог концентрував там свої сили та запускав звідти свої ДРГ. Селище розташоване за 2–3 кілометри від Донецького аеропорту. Повне звільнення населеного пункту відкриє шлях до цього важливого об'єкта.