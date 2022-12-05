Біля Бахмута Росія втрачає до 70 осіб на добу, – ЗСУ розповіли про ситуацію на цьому напрямку

Біля Бахмута продовжуються пекельні бої. Проте попри всі штурми окупантів ЗСУ продовжують міцно тримати оборону та відбивати атаки. Крім того, на цьому напрямку росіяни мають шалені втрати – щодня там гинуть близько 70 загарбників.

Яка ситуація біля Бахмута

Про це 24 каналу сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він підтвердив, що на Бахмутському напрямку залишається велика динаміка боїв, зокрема атак ворога та штурмів.

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За його словами, окупанти намагаються вогнем вплинути на позиції ЗСУ, обстрілюють зі ствольної артилерії, мінометів та іншої зброї.

"За останню добу було 257 обстрілів, більше 20 штормів. Але, не дивлячись на цю динаміку атак, ЗСУ тримають позиції. Ворог змушений відступати після кожного невдалого штурму", – розповів Череватий.

Росія втрачає там до 70 осіб на добу

Речник ЗСУ каже, що втрати ворога поблизу Бахмута залишаються такими ж значними.

В середньому на Бахмутському напрямку Росія втрачає до 70 російських військових в добу, і це лиш вбитих, іноді буває й більше. Залежить кількість втрат від інтенсивності бойових дій,

– розповідає Череватий.

Він наголосив, що раніше, коли ґрунти були розмиті, окупанти для штурму використовували менше техніки.

"Тоді на Бахмутському напрямку росіяни розбивалися на штурмові групи і один за одним намагалися проникнути на наші передові позиції. В більшості випадків їх "засікали" наші ЗСУ на підходах і знищували", – пояснив речник.

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