50 тисяч росіян, сотні одиниць техніки, але без "Вагнера", – Череватий про Бахмутський напрямок

Росія утримує потужне угруповання на Бахмутському напрямку. Однак вагнерівців на тому напрямку вже немає.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається біля Бахмута

Череватий зазначив, що станом на сьогодні на Бахмутському напрямку вагнерівців немає.

Там є вороже угруповання доволі потужне – до 50 тисяч, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню,

– зазначив речник.

За його словами, на Бахмутському напрямку воюють:

десантники;

піхотні підрозділи;

війська тероборони;

бойовий армійський резерв, так званий "Барс";

частини підрозділів невеликих ПВК.

Череватий підсумував, що для України конфлікт між різними сегментами ворожих військ дуже на руку, адже "невдачі ніхто не хоче ділити, а лише перемоги".

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Загальні втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни Росія зазнає катастрофічних втрат. Загалом з 24 лютого 2022 року окупаційна армія скоротилась на 228 340 осіб. Однак варто зауважити, що ці дані не є точними, оскільки активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

Окрім цього, загарбники стрімко втрачають техніку, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, українські захисники вже спопелили: