50 тисяч росіян, сотні одиниць техніки, але без "Вагнера", – Череватий про Бахмутський напрямок
Росія утримує потужне угруповання на Бахмутському напрямку. Однак вагнерівців на тому напрямку вже немає.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається біля Бахмута
Череватий зазначив, що станом на сьогодні на Бахмутському напрямку вагнерівців немає.
Там є вороже угруповання доволі потужне – до 50 тисяч, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню,
– зазначив речник.
За його словами, на Бахмутському напрямку воюють:
- десантники;
- піхотні підрозділи;
- війська тероборони;
- бойовий армійський резерв, так званий "Барс";
- частини підрозділів невеликих ПВК.
Череватий підсумував, що для України конфлікт між різними сегментами ворожих військ дуже на руку, адже "невдачі ніхто не хоче ділити, а лише перемоги".
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Загальні втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабної війни Росія зазнає катастрофічних втрат. Загалом з 24 лютого 2022 року окупаційна армія скоротилась на 228 340 осіб. Однак варто зауважити, що ці дані не є точними, оскільки активні бойові дії значно ускладнюють підрахунок.
Окрім цього, загарбники стрімко втрачають техніку, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, українські захисники вже спопелили:
- танки – 4041 (+3 за добу 29 червня) одиниці,
- бойові броньовані машини – 7863 (+6) одиниць,
- артилерійські системи – 4127 (+11) одиниць,
- РСЗВ – 630 (+3) одиниці,
- засоби ППО – 389 (+1) одиниця,
- літаки – 315 (+0) одиниць,
- гелікоптери – 308 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6) одиниць,
- крилаті ракети – 1261 (+0) одиниць,
- кораблі та катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6785 (+5) одиниць,
- спеціальна техніка – 569 (+0 одиниць).