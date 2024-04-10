Росія завдає "подвійного удару" біля Часового Яру: Світан пояснив тактику

Росіяни застосовують тактику "подвійного удару" в напрямку Часового Яру. Вона полягає в атаці місця з двох напрямків за допомогою великої кількості техніки та піхоти.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що українським військовим терміново необхідні далекі засоби ураження. Тимчасом росіяни продовжують скидати на місто велику кількість керованих авіабомб.

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"Подвійний удар"

За словами Світана, для такої тактики потрібна достатня кількість сили та засобів. Схема "подвійного удару" прописана у всіх підручниках для виконання бойових завдань та не є новим явищем.

На броню садять піхоту та намагаються одночасно з кількох напрямків атакувати. Тобто відбувається фронтальний удар та напівобхват,

– пояснив військовий експерт.

Зараз росіяни можуть застосовувати цю тактику завдяки тому, що ґрунт підсох і погода дозволяє їм вивести свою техніку. З виводом техніки, на думку Світана, в росіян з’явилась мобільність, адже "подвійний удар" не можна застосовувати за допомогою малих груп, а лише масштабними наступами з допомогою техніки.

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Протидія

Нашому командуванню, на думку військового експерта, потрібно знаходити способи протидії. Найкращий варіант – це далекі засоби ураження, за допомогою яких можна знищити велику кількість техніки та піхоти.

Артилерія, авіація, дрони – оптимальний варіант,

– підкреслив Світан.

Керовані авіабомби

За словами військового експерта, єдина проблема в районі Часового Яру – це збільшення літаків, які скидають керовані авіабомби. Росіяни "засипають" Часів Яр КАБами. Це означає, що Україна не має достатньої кількості систем ППО, тому росіяни прориваються, застосовуючи ці авіабомби у великих кількостях.

Зараз росіяни почали підходити ближче. Якщо раніше вони скидали авіабомби на відстані 40 – 50 кілометрів, то зараз вони підходять на відстань до 20 кілометрів,

– зазначив Світан.

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