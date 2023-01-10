Українські війська звільнятимуть Кремінну за тією ж тактикою, що й Лиман, – полковник ЗСУ

Для ЗСУ дуже важливо звільнити Кремінну. Схоже, що українські війська будуть деокуповувати цей населений пункт за тією ж тактикою, що й Лиман.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Звільнення Кремінної – насправді загроза для росіян.

Важливо Окупанти готують списки школярів для мобілізації, – Центр нацспротиву

Важлива магістраль Р-66

Світан зазначив, що після того, як ЗСУ видавлять окупантів з Кремінної, вони зможуть перерізати магістраль Р-66. Це важлива, зокрема, для вагнерівців пуповина, завдяки якій вони найкоротшим шляхом отримують постачання з Валуйок.

Їм доведеться по дуже довгому маршруту з Валуйок через Троїцьке, Старобільськ, Щастя через Луганськ закидати певну амуніцію аж на Попасну. Тобто, це дуже великий маршрут, велика логістика, й вони будуть відчувати певний голод, тому про їх наступальні дії в районі Бахмута вже не мовитиметься,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що саме тому окупанти так відчайдушно обороняють Кремінну, як вони наступають на Соледар. Там перебуває така собі "солянка" військ, як було в Лимані. ЗСУ звільнятимуть Кремінну за тією ж тактикою, що й Лиман.

"Тобто, буде захід з півночі, перерізання цієї траси Р-66, вихід навіть можливо одразу на Рубіжне українських військ. Гарнізон у Кремінній, як свого часу гарнізон у Лимані, буде приймати для себе рішення – загинути у Кремінній або йти на Рубіжне", – наголосив льотчик-інструктор.

Світан про те, що ЗСУ звільнятимуть Кремінну за тією ж тактикою, що й Лиман: дивіться відео

Морозна погода й водосховище

За його словами, в Україну нарешті прийшла морозна погода, тож ЗСУ можуть починати рухатись. Однак є тривожні новини щодо того, що в бік водосховища висунулись російські підривники. Вони дійсно можуть спровокувати підняття рівня води в річці Красна, що може затримати наступ ЗСУ на 5 – 7 днів.

Залежно від ситуації, що складеться, я думаю, що буде прийняте правильне оперативно-тактичне рішення. Генерал Сирський, який займався деокупацією Харківської області й рухом з-під Балаклії на Куп'янськ, ми бачили цей прорив, нині займається й надалі цим же Луганським напрямком, а також Донецьким, зокрема,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація на Луганщині: останні події