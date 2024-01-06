Вони – наступатимуть, ми – відбиватимемось: яка ситуація в районі Куп'янська

Аналітики ISW зазначили, що росіяни можуть поновити свій наступ на Куп'янському напрямку. Це може бути основним завданням ворога на найближчий час.

Військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом наголосив, що може йтися безпосередньо про Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий.

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Ймовірна тактика окупантів

Росіяни не мають запланованих успіхів біля Авдіївки, а знищення Мар'їнки не дало їм позитивних інформаційних моментів і політичних бонусів. Тому вони намагатимуться бодай ще десь "прорватися" напередодні виборів, які у Росії мають пройти вже навесні цього року. Але є одне "але".

"Стратегічних успіхів у них не вдасться добитися у цьому році перед їхніми псевдовиборами. Як один із варіантів – вони намагатимуться витіснити наші війська за річку Оскіл на правий берег", – припустив Світан.

За його словами, наприкінці січня можливі певні рухи росіян у цьому напрямку і зараз йде підготовка. Окупанти чекають сприятливих погодних умов – морозів.

"Після 19 січня вони намагатимуться по промерзлому ґрунту за допомогою техніки, яка наразі накопичена біля Валуйок (місто в Росії – 24 Канал) і перекидається на фронт як на Куп'янський напрямок, провести наступальну операцію. Ну а ми у свою чергу старатимемося в чергове завдати максимальне ураження ворожим військам", – додав військовий експерт.

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