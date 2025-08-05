Росіяни продовжують просуватися на певних ділянках фронту. Водночас українські сили дають відсіч ворогу на Сумщині.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що росіяни зазнають величезних втрат на фронті. Також за останню добу станом на 5 серпня було ліквідовано 1120 окупантів.

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Як ворог намагається проникнути у Покровськ?

Ткачук наголосив, що росіянам вдається просуватися, але це їм коштує великих ресурсів.

Українські сили ліквідують величезну кількість особового складу противника. На певних відтинках фронту, як відзначив він, різниця у втратах доходить 1 до 10 – 15 на нашу користь. Тобто на одного загиблого українського бійця припадає 15 росіян.

Росіяни намагаються досягти результатів і беруть квадратні кілометри української території нереально величезною кількістю своїх полеглих бійців. Їм байдуже на живу силу – вони її стесують,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Водночас ворог дуже насичує ділянку фронту довкола Покровська. Він зайшов у Родинське, і це дуже небезпечно, тому що окупанти можуть перерізати трасу Добропілля – Мирноград. Зараз, як наголосив політолог, вона обстрілюється та контролюється російськими FPV-дронами.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті



Також росіяни атакують Добропілля – КАБи вже долітають до його передмістя, так само і FPV-дрони.

Це, на жаль, впливає на нашу логістику і на оборону Покровська. Росіяни малими диверсійними групами намагаються прорвати фронтову лінію для того, щоб закріпитися на підступах до міста і пробувати зайти на якусь вулицю. Наразі українські підрозділи вичищають ворога,

– пояснив Андрій Ткачук.

Також подібна ситуація фіксується з південного заходу Покровська – у населеного пункту Удачне. Ворог, за його словами, там намагається дотискати для того, щоб спробувати взяти місто у напівкільце.

Так само росіяни тестують в районі Олешок на Херсонщині. Вони тут майже вдвічі збільшили кількість бойових зіткнень порівняно з минулим місяцем.

На лівому березі Херсонщини окупанти перевіряють на міцність українську річкову оборону, щоб спробувати пройти на правий берег, – сказав офіцер ЗСУ.

Проте на Сумщині, підкреслив він, протилежна ситуація – значно оптимістичніша. Сили оборони тут перехоплюють ініціативу, витискають ворога і він зазнає дуже великих втрат.