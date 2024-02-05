На Роботине часто йде "обкатка танком", – Андрющенко про активність росіян на цій ділянці

Бойові дії постійно тривають не лише на Східному фронті, а й на Південному. Зокрема, специфічна ситуація склалась біля Роботиного на Запоріжжі.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що в районі Роботиного фіксують підкріплення ворога. Російських окупантів перекидають туди з тренувального комплексу між Маріуполем і Бердянськом.

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"На Роботине часто йде "обкатка танком". Підрозділи "Шторм-Z", які готуються значною мірою біля Бердянська, перекидають під Роботине, щоб потренувати", – зазначив Андрющенко.

За його словами, активних дій там немає, але ворожі підрозділи проходять "обкатку" в реальних бойових умовах з пострілами й вибухами. Після цього їх перекидають під Авдіївку й Бахмут.

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Президент Володимир Зеленський 4 лютого відвідав Роботине, де зустрівся з командуванням і захисниками. На цій ділянці фронту фіксують збільшення ворожих атак, але Сили оборони їх усі відбивають.

Окупованим містом рухаються вантажівки з новими позначками – X у квадраті й трикутник у трикутнику. Вони рухаються в напрямку Бердянська й Новоазовська відповідно, де розташовані полігони.

На думку Андрющенка, нові маркування свідчать про появу свіжих підрозділів, які незабаром можуть перекинути на якусь ділянку фронту. Ба більше, схожу ситуацію спостерігали торік перед посиленням бойових дій біля Бахмута.

Не варто себе обманювати. Насправді з рекрутингом у них поки що все гаразд – країна велика, бовдурів багато, гроші великі дають,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

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