Без креативу в нас не обходилось: як ЗСУ можуть розвинути успіх від Роботиного

Після звільнення Роботиного на Запоріжжі українським військовим важливо розвинути успіх. Однак не варто очікувати від захисників лінійних дій.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, у який спосіб Сили оборони можуть закріпитись на Півдні.

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"Щодо Роботиного – я абсолютно впевнений, що там можна цей успіх закріпити, розширити цей плацдарм, відбити ті контратаки з флангів і заглибитись у фронт", – наголосив Нарожний.

Для цього захисникам потрібні, зокрема, далекобійні ракети ATACMS і величезна кількість артилерійських боєприпасів.

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Як відомо, звільнення Роботиного відкрило шлях до Мелітополя – логістичного та адміністративного центру російських окупантів. Однак до нього близько 80 кілометрів і багато інших населених пунктів.

Токмак може стати опорним для ЗСУ. Ворог це розуміє і тому зміцнює оборону біля міста. Однак захисникам необов'язково штурмувати його – достатньо оточити і знищити логістику, як це сталося з Бахмутом.

"Наша армія точно не діятиме лінійно – без креативу в нас ніколи не обходилось", – зазначив Нарожний.

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