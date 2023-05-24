Ми дивилися на телефоні й "ридали", – військовий ЗСУ висміяв відео російського генерала Лапіна

Російські пропагандисти показали російського генерала Алєксандра Лапіна, який нібито займався так званою "контртерористичною операцією" в Бєлгородській області. Це відео – надзвичайно невдале та кумедне.

Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець Збройних Сил України Кирило Сазонов. За його словами, ситуація в Бєлгороді та області, а також реакція окупантів на все це була особливо кумедною.

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Сміялися до сліз з російського відео

Окупанти, щоб заспокоїти власне населення, оприлюднили відео, як генерал Лапін комусь командував йти вперед посередині дороги нібито на Бєлгородщині. Все було надзвичайно невдало знято. Сазонов переконує, що це придумав режисер, який точно не мав досвіду в бойових діях.

Чому генерал посеред дороги йде? Ну це ж мішень. Смішно. Людина, в яку хоча б раз стріляли, вона ніколи не піде так посередині дороги. Ми з цього просто "ридали". Це постановка. А режисер, який це знімав, не має досвіду в бойових діях,

– розповів Сазонов.

Також незрозуміло, чому російський генерал командував всього невеликою групкою людей. Такого переважно немає.

Україна офіційно взагалі непричетна до різних подій в Бєлгородській області. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив , що Україна уважно стежить за ситуацією, але не втручається в неї.

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Що відбулося в Бєлгородській області: коротко