Ворог зменшив кількість ракетоносіїв, але є нюанс: загроза нових атак дуже висока

Російські окупанти зменшили загальну кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза атак залишається високою. Ворог може зробити пуски з підводних човнів, які складніше виявити системі ППО.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, окупантам тривожно в Чорному морі.

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"Ніч видалася спокійною, але загроза ракетних атак залишається на досить високому рівні. Ворог зменшив кількість ракетоносіїв, залишив на чергуванні тільки підводний – це чотири "Калібри" напоготові", – зазначила Гуменюк.

Оскільки протиповітряна оборона може не одразу помітити пуски на підводного човна, часу на реагування залишається дуже мало. Тому найближчими днями потрібно зважати на повітряні тривоги.

Ворог не відмовився від провокацій

Росіяни розосередили загальнокорабельне угруповання в районі Новоросійська і південно-східної частини Кримського півострова. Там вони оглядають судна, які прямують Керченською протокою.

"Окупанти намагаються вишукати зручні умови для проведення провокацій, про які попередньо анонсували. Вони говорили, що "цілком імовірні українські атаки на цивільні судна", та інформаційно готували світову спільноту", – наголосила Гуменюк.

Ворог може вчинити провокації в дусі військових навчань, проведених тиждень тому в Чорному морі.

Росія відновила небезпечний режим у Чорному морі: основне

Країна-агресорка заявила, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів. Україна відповіла дзеркальною заявою щодо суден, які прямуватимуть Чорним морем до російських та окупованих портів.

Щойно Росія вийшла із зернової угоди, вона почала атакувати портову інфраструктуру України. Останнім часом сильно потерпають Одещина та Миколаївщина.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія розглядає можливість проведення провокації в Чорному морі під фальшивим прапором. Країна-агресорка може провести атаку, щоб звинуватити в цьому Україну.

Росія відмовилась продовжувати зернову угоду та відновила режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.