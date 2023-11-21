Ворог послаблений: як Україні вдалося витіснити росіян з узбережжя

Російським окупантам стає незатишно в Чорному морі. Ворожий флот зазнав значних втрат і був змушений відійти від українських берегів.

Капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко окреслив 24 Каналу ситуацію в Чорному морі. За його словами, противник частково послаблений.

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"Ситуація дійсно змінилась, якщо порівнювати з початком року. Нам вдалось витіснити супротивника з нашого узбережжя", – констатував Риженко.

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Це стало можливим великою мірою завдяки західному озброєнню, зокрема комплексам "Гарпун" і "Нептун". Потім почались асиметричні атаки із застосуванням морських і повітряних дронів, крилатих ракет.

Натепер чорноморський флот частково послаблений. Частину найновітніших кораблів росіяни передислокували в безпечніші місця й витрачають багато ресурсів на оборону своїх пунктів базування.

Судноплавство залишається закритим

Попри певне послаблення російського флоту, судноплавство за основними шляхами залишається заблокованим. У північно-західній частині Чорного моря порожнеча, тому що судноплавці побоюються наразі використовувати ці шляхи.

"Нам вдалось забезпечити функціювання гуманітарного коридору, який діє вздовж західного узбережжя Чорного моря. Він працює, але обсяги там не більш ніж 10% від того, що нам потрібно. Але потихеньку обсяги нарощуються", – зазначив Риженко.

Після виходу Росії із зернової угоди й відкликання гарантій щодо безпеки судноплавства в Чорному морі Україна оголосила про гуманітарний коридор. Він стосується передусім суден, які застрягли в портах з початку повномасштабної війни.

Крім того, передислоковані носії "Калібрів" можуть запускати ракети навіть з Новоросійська. Тому небезпека з моря зберігається.

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