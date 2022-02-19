Ситуація на Донбасі повністю контрольована, – Офіс Президента

Володимир Зеленський 19 лютого вирушить до Мюнхена для участі в безпековій конференції. В Офісі Президента запевнили, що українські військові повністю контролюють ситуацію на Донбасі.

Перед візитом глави держави в Мюнхен, який відбудеться 19 лютого, в Офісі Президента прокоментували поточну ситуацію на Донбасі.

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Ситуація на Сході – контрольована

У Зеленського зазначили, що ситуацію на окупованих частинах Донбасу, Криму та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами.

Крім того, Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил.

Ситуація на сході країни повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони,

– запевнили в ОП.

Відповідну інформацію повідомили на тлі візиту Зеленського до Мюнхена для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Ситуація на Донбасі та на кордонах: останні новини

Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася. Російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Вранці ворог вбив українського захисника.

Росія намагається звинуватити у провокаціях Україну. Натомість міжнародна спільнота закликає державу агресорку припинити обстріли та провокації.

Москва вже декілька разів заявляла, що відводить свої війська від українських кордонів. Однак розвідки Заходу свідчать про протилежне – російських сил там стає щоразу більше. За останньою інформацією від США, біля України перебувають 190 тисяч бійців держави-агресорки.

Джо Байден 18 лютого вперше заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

В Офісі Президента зауважили, що ніхто не може знати, що насправді в голові у Путіна, і попросили зосередити увагу на інших словах Байдена. Україна, як зрештою і її партнери, все ще сподівається на дипломатію. Водночас Збройні сили готові захищати українську землю.

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в ОП наголосили, що на Мюнхенській конференції дискусії будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому, додали у Зеленського, позиція України має бути представлена достатньо, аби питання про неї не вирішували без її участі.