Найзапекліше місце на фронті, – Жданов оцінив дії росіян в Авдіївці

У Генштабі повідомили, що росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку. Протягом останньої доби українські сили відбили поблизу Авдіївки 29 атак ворога.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що нині в місті тривають запеклі бої, і сили оборони стримують загарбників. Наразі Авдіївка є найгарячішою ділянкою фронту.

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Яка мета окупантів

В місті окупанти намагаються продавити оборону українського війська.

Найзапекліше місце на фронті – це північний фланг Авдіївки,

– наголосив військовий експерт.

В попередні декілька діб, за словами Жданова, росіяни мали частковий успіх та просунулись на кілька сотень метрів.

"В них такий принцип ведення бойових дій. Зараз на цьому клаптику, який ворог утримує, він намагається збільшити кількість особового складу, наганяючи туди солдатів. Мета росіян – закріпитись на цих ділянках", – пояснив Олег Жданов.

Що відбувається в Авдіївці: важливе

Водночас росіяни зазнають величезних втрат в районі Авдіївки. Йдеться про 13 тисяч вбитих та поранених окупантів впродовж двох місяців боїв за місто. Також ворог позбувається військової техніки. З жовтня 2023 року він втратив понад 360 бойових танків та близько 700 бронемашин.