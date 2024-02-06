Найзапекліше місце на фронті, – Жданов оцінив дії росіян в Авдіївці
У Генштабі повідомили, що росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку. Протягом останньої доби українські сили відбили поблизу Авдіївки 29 атак ворога.
Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що нині в місті тривають запеклі бої, і сили оборони стримують загарбників. Наразі Авдіївка є найгарячішою ділянкою фронту.
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Яка мета окупантів
В місті окупанти намагаються продавити оборону українського війська.
Найзапекліше місце на фронті – це північний фланг Авдіївки,
– наголосив військовий експерт.
В попередні декілька діб, за словами Жданова, росіяни мали частковий успіх та просунулись на кілька сотень метрів.
"В них такий принцип ведення бойових дій. Зараз на цьому клаптику, який ворог утримує, він намагається збільшити кількість особового складу, наганяючи туди солдатів. Мета росіян – закріпитись на цих ділянках", – пояснив Олег Жданов.Зверніть увагу! Водночас росіяни зазнають величезних втрат в районі Авдіївки. Йдеться про 13 тисяч вбитих та поранених окупантів впродовж двох місяців боїв за місто. Також ворог позбувається військової техніки. З жовтня 2023 року він втратив понад 360 бойових танків та близько 700 бронемашин.
Що відбувається в Авдіївці: важливе
- Майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, зазначив, що сьогоднішня ситуація в Авдіївці нагадує те, що відбувалося в Бахмуті у 2023 році. Як і тоді зараз окупанти намагаються закидати передній край Сил оборони великою кількістю особового складу, а також засобами й снарядами.
- Водночас ситуація в Авдіївці є контрольованою, а українські захисники тримають натиск ворога та навіть на деяких ділянках відбивають позиції у росіян.
- Раніше в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія зосередила поблизу Авдіївки приблизно 40 тисяч особового складу. Це свідчить про посилення наступальних дій окупантів.
- Також західні ЗМІ пишуть, що росіяни під Авдіївкою використовують тактику атаки хвилями, які йдуть одна за іншою. Крім того, на нових передових позиціях загарбники подекуди залишають лише 2 –3 солдатів, яких називають "верблюдами". Вони можуть кілька днів перебувати на розкопках, у той час, коли інша група готується до нової штурмової операції.