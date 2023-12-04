Ситуація в енергосистемі складна, – Укренерго

Енергосистема України перебуває у складному становищі. Водночас графіки відключень світла не застосовували та не планують.

За інформацією Укренерго, ситуація в енергосистемі складна. Там зазначили, що висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть спричинити дефіцит в енергосистемі.

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На аварійному ремонті 5 енергоблоків

Вранці 4 грудня одна з теплоцентралей на Півдні зупинила роботу через пошкодження в результаті обстрілу. Протягом доби в аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах. Причини цього дуже різні. Сонячні електростанції не можуть працювати на максимум через щільну хмарність по всій країні.

Водночас електроенергії достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджували. Графіки відключень не вводили та не прогнозують.

Стан мереж Укренерго та Міненерго

В Одеській області повністю відновлено електропостачання споживачів, знеструмлених через негоду.

Загалом через негоду на ранок 4 грудня знеструмлено 145 населених пунктів в Житомирській, Львівській, Сумській, Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 420 населених пунктів. Внаслідок ворожих атак є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно – відновлювальні роботи проводять залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

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