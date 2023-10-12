Битва за електроенергію: чи готова Україна до нових ракетних ударів Росії

Наближається зима, і російські окупанти можуть активізувати обстріли по енергетичній інфраструктурі. Однак Україна зробила все можливе, щоб пережити холоди.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, яка натепер ситуація в енергетичній системі України.

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За його словами, енергетики почали готуватись до цієї зими ще у квітні. Увесь цей період вони дуже інтенсивно будували фізичний захист і відновлювали високовольтні підстанції.

Не можна бути задоволеними, коли вам знищили половину енергосистеми. Але те, що максимально можливе зроблено, – це факт,

– констатував Харченко.

З одного боку, Україна готова набагато краще, ніж рік тому. Ми знаємо, чого чекати і як це відбуватиметься, а також ми багато зробили, щоб підготувати енергосистему правильно. Але з іншого – нікуди не поділись наслідки від ударів торішніх і цієї зими. Міцність нашої енергосистеми значно нижча.

Які існують сценарії вимкнення світла

"Існує величезна кількість різних сценаріїв, графіків, планів, які енергетики застосовуватимуть залежно від того, якими будуть атаки", – зазначив Харченко.

Експерт з енергетики додав, що деякі регіони мають слабшу мережу і менше генерувальних потужностей, ніж інші. Ідеться, зокрема, про Одесу, Київ, Харків.



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