У Центрі дослідження енергетики відповіли, скільки ще будуть відключення

Росіяни регулярно обстрілюють енергетичну систему України. Від початку 2024 року ворог здійснив вже 12-ту масовану атаку. Через це в країні діють графіки погодинних відключень світла.

В етері 24 Каналу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про ситуацію в українській енергосистемі після масованого ракетно-дронового обстрілу вранці 13 грудня та сказав, як довго в Україні ще будуть відключення.

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Скільки триватимуть обмеження

Зараз найскладніша ситуація з електроенергією в південних регіонах, також є проблеми на Заході Україні. Однак відновлювальні роботи відбувається швидко.

Російську атаку зранку 13 грудня енергосистема України прожила краще, ніж минулі. Фізично роботи багато, але немає нічого, щоб критично загрожувало енергосистемі. Є певні ураження, пошкоджене обладнання, але й протиповітряний захист, й фортифікації на об'єктах енергетики відпрацювали дуже добре.

Втім, всі мають розуміти, що обмеження світла цієї зими триватимуть постійно, а особливо зараз, коли пройшла третя поспіль з інтервалом буквально 10 днів масована атака й одночасно знизилась температура. Коли на вулиці мінус 8 – 10, то споживання значно зростає,

– мовив Харченко.

За його прогнозом, з нинішньою ситуацією в енергосистемі обмеження в Україні триватимуть практично всю зиму. Проте якщо пощастить, то окремі дні, чи вихідні, можливо, обійдуться без відключень.

Зверніть увагу! Тут можна подивитися, як діють графіки відключень 14 грудня.

На думку директора Центру досліджень енергетики, на вихідних буде не більше ніж дві черги обмежень, а в робочі дні – дві – три, адже з понеділка споживання зросте, а компенсувати його практично немає чим.

До слова, внаслідок 12 масованої ракетно-дронової атаки Росії пошкоджено енергооб'єкти в кількох регіонах України.