Відчайдушно намагаються зупинити наступ ЗСУ: у Міноборони назвали мету ворога

Російські окупанти відчайдушно намагаються зупинити український наступ. Епіцентром бойових дій залишається східний фронт.

Там – стратегічні напрямки російського наступу. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Росіяни намагаються зупинити український наступ

За словами Маляр, ворог вважає, що, завдавши удар по Сходу, зможе загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме там.

Наші війська вчора і сьогодні відбивають ворожі атаки на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої,

– зауважила посадовиця.

Метою окупантів є:

відтягнути на ці напрямки українські сили з напрямку наступу;

прорвати українську оборону.

"Окрім того, на Куп'янському напрямку ворог поставив собі за мету повернення втрачених восени минулого року територій. Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани", – розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що на Бахмутському напрямку – теж складна ситуація.

На південному фланзі українські війська поступово рухаються крізь щільний артилерійський вогонь та мінування.

На північному фланзі ворог атакує – Сили оборони відбивають атаки. Тут ворог так само хоче повернути втрачені позиції.

"Також на Сході ворог атакує Авдіївський і Мар'їнський напрямки. Там теж гарячі бої, але наші оборонці не дають ворогу просуватись", – зауважила Маляр.

Своєю чергою, на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росіяни чинять шалений спротив.

"Окрім суцільного мінування, на ключових панівних висотах, ворог обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення. Здійснювати стримувальні дії залучають десантників. В таких важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед", – підсумувала посадовиця.

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Загальні втрати ворога

Станом на ранок серпня Сили оборони ліквідували майже 250 тисяч російських військових. Варто зауважити, що реальна цифра втрат ворога може бути значно більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські бійці перетворили на брухт тисячі ворожих танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Найдорожчою втратою Кремля від початку повномасштабного вторгнення залишається крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: