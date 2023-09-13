Успіх ЗСУ у районі Кліщіївки та Роботиного: карта боїв за 13 вересня

Станом на 13 вересня Сили оборони під час наступу мали частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області. Також наші воїни мають частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області.

Українські захисники продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальна операція триває на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Зверніть увагу Сили оборони мали частковий успіх біля Кліщіївки й Роботиного, – Генштаб

Яка ситуація на різних напрямках

Карта боїв за 13 вересня

Шалені втрати окупантів

Протягом минулої доби наша авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім цього, підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. ВодночасСили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів.