Нічна атака України, гучні вибухи на Дніпропетровщині: хронологія 568 дня війни
Станом на 14 вересня в Україні триває 568-й день повномасштабного вторгнення. Наші захисники мужньо боронять країну, а російські загарбники – зазнають колосальних втрат на фронті.
Про головні події, які стались упродовж 568 дня війни, 14 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.
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Окупанти вночі запустили по Україні 22 "Шахеди". 17 збили сили ППО. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали у Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих. Сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини Російські загарбники перекрили рух на Кримському мосту. Вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне. По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683. Пропагандисти пишуть, що під Євпаторію прилетіли дрони, і що по них буцімто працювала ППО. Власне, місцеві жителі чули вибухи. Невдовзі з'явилося фото, на якому можна побачити, що вибух – влучання, а не збитий дрон. У мережі припускають, що могли влучити в установку ППО. Також надійшла інформація, що безпілотники продовжують летіти на Євпаторію. У Дніпрі та Кривому Розі було чутно вибухи під час нічної повітряної тривоги. Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод. Збій стався о 03:33. Свою роботу він відновив буквально через декілька хвилин. Інформацію про це підтвердила й організація NetBlocks, яка відстежує проблеми в роботі мережі по всьому світу. За її даними, сигнал Starlink був відсутній протягом 50 хвилин. Варто зазначити, що перші повідомлення про атаку на Севастопольський морський завод з’явилися о 3:09. У Повітряних силах повідомили, що вночі була загроза "Шахедів" у Запорізькій області. Керівника "Sputnik Молдова" та російського журналіста Віталія Дєнісова депортують з країни. Йому заборонили в'їзд до Молдови на 10 років.
Над Україною збили 17 дронів-камікадзе
Деталі обстрілу Дніпропетровщини
На Сумщині збили "Шахед"
було знищено ворожий БпЛА ''Шахед''.
Окупанти перекрили рух на Кримському мосту
Окупанти кажуть про ранкову атаку дронів у Євпаторії
На Дніпропетровщині чули вибухи
Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод
Загроза атаки дронів на Запоріжжі
Дєнісова депортують з Молдови
Окупанти вночі запустили по Україні 22 "Шахеди". 17 збили сили ППО.
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали у Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.
По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих.
Сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини
Російські загарбники перекрили рух на Кримському мосту. Вибухи у Криму пролунали у районі села Уютне. По вулицях їздять машини швидкої допомоги та рятувальників. Як розповіли місцеві жителі, у тому районі, де був вибух, розміщена військова частина №85683.
Пропагандисти пишуть, що під Євпаторію прилетіли дрони, і що по них буцімто працювала ППО. Власне, місцеві жителі чули вибухи. Невдовзі з'явилося фото, на якому можна побачити, що вибух – влучання, а не збитий дрон. У мережі припускають, що могли влучити в установку ППО. Також надійшла інформація, що безпілотники продовжують летіти на Євпаторію.
У Дніпрі та Кривому Розі було чутно вибухи під час нічної повітряної тривоги.
Starlink перестав працювати після атаки на Севастопольський морський завод. Збій стався о 03:33. Свою роботу він відновив буквально через декілька хвилин. Інформацію про це підтвердила й організація NetBlocks, яка відстежує проблеми в роботі мережі по всьому світу. За її даними, сигнал Starlink був відсутній протягом 50 хвилин. Варто зазначити, що перші повідомлення про атаку на Севастопольський морський завод з’явилися о 3:09.
У Повітряних силах повідомили, що вночі була загроза "Шахедів" у Запорізькій області.
Керівника "Sputnik Молдова" та російського журналіста Віталія Дєнісова депортують з країни. Йому заборонили в'їзд до Молдови на 10 років.