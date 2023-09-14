Нічна атака України, гучні вибухи на Дніпропетровщині: хронологія 568 дня війни

Станом на 14 вересня в Україні триває 568-й день повномасштабного вторгнення. Наші захисники мужньо боронять країну, а російські загарбники – зазнають колосальних втрат на фронті.

Про головні події, які стались упродовж 568 дня війни, 14 вересня – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Потужна "бавовна" в Севастополі, атака на Одесу: хронологія 567 дня війни