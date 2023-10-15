Вибухи у Запоріжжі, шалені втрати окупантів на фронті: хронологія 599 дня війни

В Україні триває 599-й день повномасштабного вторгнення російських загарбників. Наші захисники завдають колосальних втрат окупантам і продовжують потужно вести контрнаступ.

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