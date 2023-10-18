Ракетний удар по Запоріжжю з жертвами й руйнуваннями: хронологія 602 дня війни

Станом на 18 жовтня в Україні триває 602-й день повномасштабного вторгнення російських загарбників. Наші захисники потужно ведуть контрнаступ на різних напрямках, а окупанти – зазнають втрат на фронті.

Про найголовніше за 18 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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