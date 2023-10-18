Ракетний удар по Запоріжжю з жертвами й руйнуваннями: хронологія 602 дня війни
Станом на 18 жовтня в Україні триває 602-й день повномасштабного вторгнення російських загарбників. Наші захисники потужно ведуть контрнаступ на різних напрямках, а окупанти – зазнають втрат на фронті.
Про найголовніше за 18 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Звуки вибухів пролунали у районі окупованого Севастополя в Криму. Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard, які були пошкоджені, повідомило Міноборони Литви. "Суспільне Запоріжжя" повідомило, що, попередньо, росіяни обстріляли місто з С-300. Одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо решти поки інформації нема. Вночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.
Вибухи у районі окупованого Севастополя
Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard
У Запоріжжі молоде подружжя шукають під завалами
Нова інформація про обстріл Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запоріжжя з С-300
Деталі удару по Запоріжжю
Ракетний удар по Запоріжжю
Вибухи у Запоріжжі
Звуки вибухів пролунали у районі окупованого Севастополя в Криму.
Литва планує відремонтувати для ЗСУ танки Leopard, які були пошкоджені, повідомило Міноборони Литви.
"Суспільне Запоріжжя" повідомило, що, попередньо, росіяни обстріляли місто з С-300. Одна ракета поцілила в багатоповерхівку, інша – позаду неї, а щодо решти поки інформації нема.
Вночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.