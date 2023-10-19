Потужні вибухи у Миколаєві: хронологія 603 дня війни

Збройні Сили України вже 603 дні борються з російськими окупантами. Вони потужно дають їм відсіч, а ті – зазнають колосальних втрат на фронті.

Про найголовніше за 19 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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