Потужні вибухи у Миколаєві: хронологія 603 дня війни

19 жовтня 2023, 06:22
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Збройні Сили України вже 603 дні борються з російськими окупантами. Вони потужно дають їм відсіч, а ті – зазнають колосальних втрат на фронті.

Про найголовніше за 19 жовтня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:38, 19 жовтня

Україна взяла у полон командира підрозділу "Чорна мамба"

Бійці "Сталевого кордону" взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба". 38-річного російського терориста захопили під час штурмових дій на Лиманському напрямку.

Загарбник виявився колишнім зеком. За його словами, у їхньому підрозділі морально-психологічний стан критично низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.

06:08, 19 жовтня

Вибухи у Миколаєві

У Миколаєві чути звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для східних і південно-східних областей.

06:06, 19 жовтня

Росіяни запустили "Шахеди"

Вночі повідомляли, що росіяни запустили "Шахеди" з півночі та з півдня по Україні.

 

 

 

Автор: Софія Ропан