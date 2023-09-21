Масована ракетна атака України, влучання у різних містах: хронологія 575 дня війни

Станом на 21 вересня в Україні триває вже 575 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники борються з окупантами, а ті – зазнають шалених втрат на фронті.

Які успіхи ЗСУ на фронті та що відбувається у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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