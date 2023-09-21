Масована ракетна атака України, влучання у різних містах: хронологія 575 дня війни
Станом на 21 вересня в Україні триває вже 575 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники борються з окупантами, а ті – зазнають шалених втрат на фронті.
Які успіхи ЗСУ на фронті та що відбувається у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Дев'ять людей отримали травми унаслідок ракетного удару по готелю в Черкасах. Йдеться також про перехожих, які перебували поруч на момент влучання. Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної допомоги, є влучання в дорогу. Є двоє постраждалих – поранено 58-річного та 65-річного чоловіків. У будівлі готелю в Черкасах могло перебувати до 23 осіб, повідомив Табурець. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні, під завалами можуть перебувати ще кілька осіб. Серед постраждалих один чоловік у важкому стані – він отримав серйозні травми хребта та голови. Інші постраждалі, на погляд медиків, мають легкі травми. Міський голова Олександр Третяк розповів, що ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином, шукає слабкі місця та виснажує ППО. На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії поранено мирного мешканця, пошкоджено лікарню та будинки. Розпочато розслідування. За даними слідства, вранці 21 вересня Росія атакувала Київщину ракетами. За попередніми даними, постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг. У декількох районах області пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди і транспортні засоби, будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, здійнялася пожежа. Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю. За минулу добу противник здійснив 126 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ВКК, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення. За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. У Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю готелю. Внаслідок цього виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці. У Києві внаслідок падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина. У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи. Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Всі відповідні служби працюють. На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено. У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання. Близько 3:40 армія Росії вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються. 61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці. На Черкащині чутно вибухи, повідомляють місцеві пабліки. Попередньо, працює ППО. Вночі агресор цілив по Нікопольщині з "Граду" та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь. Місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка. А ще – подружжя. 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений. Побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач. Кличко: "Київ! Ймовірний повторний удар. Ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях!" Вночі росіяни обстрілювали житлові квартали Херсона. Попередньо, загинули двоє людей, пʼятеро поранені і ще семеро постраждали. Пошкоджені приватні та багатоквартирний будинки, згоріли автівки. У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає. У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці, постраждалих немає. У Дарницькому – всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. В ОВА повідомили, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби. У Києві Сили ППО, за попередньою інформацією, сьогодні зранку знищили понад 20 ворожих цілей, повідомили в КМВА. У Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. У Харкові є інформація про 2 постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Вони госпіталізовані у лікарню. Внаслідок збиття російської ракети у Черкасах є попадання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі, повідомив міський голова. Унаслідок роботи ППО було падіння уламків у центральній частині міста.Постраждав об’єкт соціальної інфраструктури. Наразі відомо про 5 потерпілих. Під завалами залишається щонайменше одна людина. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину. Кличко уточнив, що з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки. У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 авто, вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає. Кличко уточнив, що постраждали вже 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці. У КМВА показали наслідки падіння уламків в Дарницькому районі. У Львівській ОВА повідомили про вибухи у Дрогобицькому районі. Уточнюють інформацію щодо постраждалих та руйнувань. Вибухи чули у Рівному та Вінницькій області. Місцеві повідомляють, що у частині Рівного зникло світло. Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють. У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Рятувальники гасять там пожежу. Є звернення до медиків. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає. У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстренні служби вже працюють. Вибух у Дарницькому районі, всі служби прямують на місце. Також виклик у Голосіївській район, повідомив Кличко. У Хмельницькому чути вибухи. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що працюють сили ППО. Окупанти завдають ударів по Харкову. Монітори вказують, що мовиться про С-300. По всій Україні лунала масштабна повітряна тривога. У Черкаській ОВА повідомили, що в області працює ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших оборонців.
Кількість поранених у Черкасах зросла
Деталі удару по Харкову
Ворог обстрілює Херсонщину
Що відомо про поранених у Черкасах
Ракетна атака на Рівне
Що відомо про обстріл Київщини
Яка ситуація на Херсонщині
Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича
У МВС розповіли деталі ранкової атаки України
Деталі про обстріл Херсона
На Черкащині знову вибухи
Ворог обстріляв Дніпропетровщину
Ймовірний повторний удар по Києву
Окупанти обстріляли вночі Херсон
Деталі атаки Києва від Кличка
У Рівному є влучання ракет
У Києві знищили понад 20 ворожих цілей
У Харкові є постраждалі
Росія атакувала Черкаси
У Києві є постраждалі
На Львівщині вибухи
Вибухи на Рівненщині та Вінниччині
Офіційно про атаку на Київ
У Києві немає світла та води
У Києві – дуже гучно
На Хмельниччині чути вибухи
Удари по Харкову
Робота ППО на Черкащині
Дев'ять людей отримали травми унаслідок ракетного удару по готелю в Черкасах. Йдеться також про перехожих, які перебували поруч на момент влучання.
Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної допомоги, є влучання в дорогу. Є двоє постраждалих – поранено 58-річного та 65-річного чоловіків.
У будівлі готелю в Черкасах могло перебувати до 23 осіб, повідомив Табурець. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні, під завалами можуть перебувати ще кілька осіб.
Серед постраждалих один чоловік у важкому стані – він отримав серйозні травми хребта та голови. Інші постраждалі, на погляд медиків, мають легкі травми.
Міський голова Олександр Третяк розповів, що ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином, шукає слабкі місця та виснажує ППО.
На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії поранено мирного мешканця, пошкоджено лікарню та будинки. Розпочато розслідування.
За даними слідства, вранці 21 вересня Росія атакувала Київщину ракетами. За попередніми даними, постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.
У декількох районах області пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди і транспортні засоби, будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, здійнялася пожежа.
Жоден з пошкоджених об'єктів не є воєнною ціллю.
За минулу добу противник здійснив 126 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ВКК, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю навчального закладу у Херсонському районі.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять.
Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.
У Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю готелю. Внаслідок цього виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.
У Києві внаслідок падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина.
У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.
Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Всі відповідні служби працюють.
На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання.
Близько 3:40 армія Росії вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали.
Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.
61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.
81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.
На Черкащині чутно вибухи, повідомляють місцеві пабліки. Попередньо, працює ППО.
Вночі агресор цілив по Нікопольщині з "Граду" та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь.
Місту дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка. А ще – подружжя. 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх 3-місячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений.
Побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач.
Кличко: "Київ! Ймовірний повторний удар. Ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях!"
Вночі росіяни обстрілювали житлові квартали Херсона. Попередньо, загинули двоє людей, пʼятеро поранені і ще семеро постраждали. Пошкоджені приватні та багатоквартирний будинки, згоріли автівки.
У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.
У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.
За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці, постраждалих немає.
У Дарницькому – всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.
В ОВА повідомили, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби.
У Києві Сили ППО, за попередньою інформацією, сьогодні зранку знищили понад 20 ворожих цілей, повідомили в КМВА.
У Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.
У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
У Харкові є інформація про 2 постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Вони госпіталізовані у лікарню.
Внаслідок збиття російської ракети у Черкасах є попадання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі, повідомив міський голова.
Унаслідок роботи ППО було падіння уламків у центральній частині міста.Постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.
Наразі відомо про 5 потерпілих. Під завалами залишається щонайменше одна людина.
У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину. Кличко уточнив, що з будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки.
У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 авто, вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.
Кличко уточнив, що постраждали вже 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці.
У КМВА показали наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.
У Львівській ОВА повідомили про вибухи у Дрогобицькому районі. Уточнюють інформацію щодо постраждалих та руйнувань.
Вибухи чули у Рівному та Вінницькій області. Місцеві повідомляють, що у частині Рівного зникло світло.
Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють.
У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає. Газова служба на місці.
У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель. Рятувальники гасять там пожежу. Є звернення до медиків.
У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.
У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстренні служби вже працюють.
Вибух у Дарницькому районі, всі служби прямують на місце. Також виклик у Голосіївській район, повідомив Кличко.
У Хмельницькому чути вибухи. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що працюють сили ППО.
Окупанти завдають ударів по Харкову. Монітори вказують, що мовиться про С-300.
По всій Україні лунала масштабна повітряна тривога. У Черкаській ОВА повідомили, що в області працює ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших оборонців.