Масована атака дронів на Київ: хронологія 526 дня війни

Українські військові вже 526 день борються з російським ворогом на нашій землі. Водночас окупанти зазнають шалених втрат на фронті.

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також, нашими захисниками було знищено 9 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.У КМВА повідомили, що Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти окопалися в очікуванні Збройних Сил України. Так, місто захищене як з боку Бердянська, так і з боку Каховки – ворог там побудував фортифікаційні споруди. У деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортеці.У тимчасово окупованому Криму 15-річна харків'янка "розкидала синьо-жовті" кульки. Правда, її через це затримали. Кажуть, що поки будуть вирішувати, що з нею робити. Чи порушуватимуть кримінальне провадження за фактом хуліганства з політичними мотивами.У Києві та області пролунали вибухи. Працює ППО.Загроза "Шахедів" зберігається у Чернігівській, Київській і Сумській областях.Після півночі повітряну тривогу оголосили у низці регіонів України, зокрема у столиці – Києві.