Марні спроби ворога оточити Авдіївку: карта бойових дій 30 жовтня

Українські захисники дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. А ті зазнають колосальних втрат та відступають від своїх позицій.

Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Детальніше про ситуацію на полі бою розповість 24 Канал.

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Де тривають бої

Карта бойових дій 30 жовтня

Шалені втрати окупантів

Протягом минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.

оперативна обстановка залишається без змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.