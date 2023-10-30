Марні спроби ворога оточити Авдіївку: карта бойових дій 30 жовтня
30 жовтня 2023, 08:31Читать новость на русском
Українські захисники дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. А ті зазнають колосальних втрат та відступають від своїх позицій.
Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Детальніше про ситуацію на полі бою розповість 24 Канал.
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Де тривають боїНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південно-східніше Тернів Донецької області.На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак ворога.На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 20 атак ворога.На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Вугледара Донецької області.На Запорізькому напрямку ворог 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Карта бойових дій 30 жовтня
Шалені втрати окупантів
- Протягом минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 6 артилерійських засобів противника.