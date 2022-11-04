Ворог посилив атаки на Донбасі, а ЗСУ просунулися на Харківщині: що змінилося на фронті

З фронту за минулу добу, 3 листопада, були хороші новини. Нашим військовим вдалося звільнити населені пункти у Харківській та Херсонській областях. Водночас росіяни продовжують втрачати величезну кількість солдатів і офіцерів щодня.

За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу було знищено 840 окупантів, а від початку тижня росіяни не дорахувалися майже 4000 окупантів. Втрати техніки також дуже суттєві – щодоби ЗСУ знищують близько 40 одиниць танків і бронемашин. Більше про ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Йдуть по своїх трупах: як росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ біля Сватового – Кремінної

Де окупанти збільшили кількість атак

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний напередодні заявив, що росіяни втричі збільшили інтенсивність атак на окремих ділянках фронту. Зокрема, мовиться про Соледар, Бахмут, Авдіївку і Вугледар. Там окупанти наступають.

Яка ситуація на головних напрямках фронту: відео

Мета цих наступів – вийти на вигідніші оборонні рубежі у містах Донеччини, щоб там витримати зимовий період війни. З тих же міркувань росіяни намагаються втримати Сватове і Кремінну на Луганщині, адже після втрати цієї лінії оборони будувати нову доведеться десь аж в районі Старобільська.

Де розташований Старобільськ, в якому росіянам потрібно буде облаштовувати оборону / Карта Deep State Map

На Харківщині ЗСУ відтіснили ворога на кілька кілометрів

На Харківщині на Сватівському напрямку Силам оборони України вдалося відтіснити ворога на декілька кілометрів на схід у районі населеного пункту Берестове. Це село досі перебувало у так званій "сірій зоні", а тепер опинилося на звільненій від окупантів території.

Ділянка фронту біля сіл Крохмальне і Сватове дає можливість контролювати трасу Куп'янськ – Сватове. Південніше у цьому районі зберігається загрозлива ситуація біля Нововодяного, Макіївки та Невського. Просування ворога за останні дві доби там зупинено, однак росіянам вдалося на цій ділянці відтіснити наші підрозділи від траси Сватове – Кремінна. Тож окупанти перебувають доволі близько біля Невського, яке вже декілька разів переходило з окупованої на звільнену територію.

Де розташоване Невське / Карта Deep State Map

Ситуація біля Бахмута – пекельна

Біля Соледара і Бахмута ситуація вкрай складна. Українці відбивають спроби ворожого наступу в районі Білогорівки й Спірного. За свідченнями оборонців Бахмута, ситуацію там можна описати як "пекельну". Окупанти лізуть вперед, не рахуючись із колосальними втратами. Все це триває вже кілька місяців і схоже, що вагнерівцям та іншим російським підрозділам не під силу взяти Бахмут, хоча оборона міста дається дорогою ціною.

Біля Авдіївки у ворога теж не було успіху, попри спроби атакувати із кількох сторін. Напружена ситуація біля Водяного та Опитного, тривають атаки на Первомайське. У Мар'їнці цього тижня окупантам вдалося просунутися в межах населеного пункту, а минулої доби завершилася евакуація місцевих мешканців.

Нові проби росіян штурмувати Павлівку біля Вугледара були невдалими. Ворожі війська обстріляли Вугледар, а українська артилерія у відповідь відпрацювала по позиціях ворога у Володимирівці, що на південний схід від Вугледара.

З Херсонщини з'явилося відео підняття українського прапора у Малій Сейдеминусі, однак є дані, що село звільнили ще на початку жовтня. Лише 4 листопада 61 окрема піхотна степова бригада опублікувала відео. Загалом лінія фронту у Бериславському районі та на Херсонському напрямку не змінилися. Росіяни обстрілювали з артилерії українські позиції в районі Солдатського і Тернових Под. Обидва села зараз позначені на картах як тимчасово окуповані.

Де окупанти обстрілювали позиції ЗСУ на Херсонщині / Карта Deep State Map

Росіяни прирікають "мобіків" на правому березі Дніпра

Росіяни справді відводять кадрові підрозділи на лівий берег Дніпра, однак насичують оборону правого берега великою кількістю мобілізованих. Їх прирікають на бойові дії в умовах відсутності логістики й постачання. Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу 3 листопада запевнив, що вірить у здатність сил України️ відбити Херсон.

Я вірю, що у них є можливість це зробити. Найважливіше, що українці вірять у свої можливості це зробити. Думаю, що вони продовжать тиснути, доки не звільнять правий берег Дніпра,

– заявив очільник Пентагону.

На лівому березі Херсонщини зафіксовано високоточні прильоти у селищі Раденськ Олешківського району. Знищено будівлі готельного комплексу "Золотий Фазан", де перебували окупанти. Впродовж 2 годин після влучань очевидці спостерігали детонацію боєприпасів. Деталі про кількість знищених окупантів і їхньої техніки поки невідомі.

Цікаво, що до Раденська від найближчих позицій ЗСУ дистанція 56 кілометрів. Однак HIMARS дістануть навіть на таку відстань. Ось чому окупаційна адміністрація втекла із Херсона аж у Скадовськ, вважаючи, що там опиниться за межею досяжності таких ударів. Звісно, що це тимчасова ситуація, і дуже скоро HIMARS дістануть і до Скадовська.

Куди дістали HIMARS / Карта Deep State Map