Активні наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищення ЗРК і станцій РЕБ: головне з Генштабу

Вночі 13 травня росіяни завдали чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. 18 із 22 дронів знищили українські захисники.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Ворог і надалі застосовує тактику терору.

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Росіяни продовжують атакувати мирні міста

Загалом протягом доби 13 травня противник завдав:

ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних, пошкодилися багатоповерхівка та інша цивільна інфраструктура.

66 авіаційних ударів;

близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок ворожих атак постраждали населені пункти. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є двоє загиблих та 11 поранених цивільних, серед яких – діти. Окрім цього, зруйнувався приватний будинок, а також пошкодилися 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, протягом доби там відбулися близько 40 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявляють.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби вони завдали авіаударів по районах населених пунктів:

Мхи, Прогрес, Семенівка Чернігівської області,

Бударки Харківської області.

Також окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Клюси, Єліне, Заріччя, Мхи, Медведівка Чернігівської області,

Стара Гута, Дем'янівка, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка Сумської області,

Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безрезультатні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки, а також завдали:

авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка,

артилерійських та мінометних обстрілів населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області



Повномасштабна війна триває вже 444 добу / Фото Генштабу ЗСУ

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На Лиманському напрямку протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Натомість окупанти завдали авіаційного удару по районах населених пунктів:

Білогорівка Луганської області,

Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що розміщені поряд з лінією бойового зіткнення, а саме:

Макіївка Луганської області,

Білогорівка, Верхньокам'янське Спірне та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Тривають важкі бої за Бахмут. Окрім цього, протягом доби окупанти вели марні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Бахмут та Біла Гора.

Варто зауважити, що поряд із позиційною обороною українські захисники ведуть і активні дії, зокрема, наступальні. Від ворожих обстрілів постраждали:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Богданівка,

Бахмут,

Іванівське,

Часів Яр,

Біла Гора,

Дружба,

Північне,

Південне,

Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка, а також обстріляв з артилерії Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. Водночас російських обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби росіяни не проводили наступальних дій, але завдали авіаційного удару по району Пречистівки та здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують оборонятися. Від російських авіаційних ударів постраждали райони населених пунктів:

Времівка Донецької області,

Бурлацьке, Затишшя, Гуляйполе, Малі Щербаки Запорізької області,

Берислав і Козацьке Херсонської області.

Поміж тим окупанти здійснили обстріли населених пунктів, що розміщені поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема:

Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам'янське Запорізької області;

Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.



Сили оборони відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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Окупанти допитують маріупольців

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати українців та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету Російської Федерації. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням з цивільного населення,

– повідомили у Генштабі.

Окрім цього, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Зокрема, нещодавно в Таврійському Херсонської області загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочку. Напередодні туди прибули 3 військові вантажні автомобілі з пораненими окупантами.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за добу завдала:

8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників,

удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Також наші захисники збили 2 ворожі розвідувальні БпЛА типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

4 райони зосередження живої сили,

2 склади боєприпасів,

2 станції радіоелектронної боротьби противника.



ЗСУ завдають загарбникам втрат / Фото Генштабу ЗСУ