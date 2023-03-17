Не тільки Бахмут: військовий експерт розповів, де на фронті складна ситуація
Ситуація на фронті на Сході України залишається стабільно складною. Втім, є певна тенденція до зменшення інтенсивності бойових дій з боку ворога.
Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, часткове зменшення інтенсивності боїв на окремих ділянках пов'язане з великими втратами Росії.
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Як зазначив Романенко, російська армія зазнає величезних втрат на всій протяжності лінії фронту.
"Особливо великі втрати у росіян – навколо Бахмута, але не тільки. Ситуація загострилася відносно того, що противник просувається на Куп'янському та Лиманському напрямках – у районі населених пунктів Кремінна та Діброва", – зазначив військовий експерт.
Які кроки планує ворог
За його словами, раніше противник планував створити охоплення оперативного рівня, висунувшись на Лиманському напрямку – від Кремінної й далі, а на півдні – з Вугледара. Росіяни хотіли поєднати напрямки свого руху в одній точці.
Тепер є загроза, що удар з Кремінної ворог може спрямувати на північ, а з Куп'янська – на південь. Таким чином може мати місце оперативне охоплення, хоча й меншого масштабу,
– розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі.
Романенко пояснив, що термін "оперативне охоплення" по суті означає формування так званого котла.
Ігор Романенко розповів про ситуацію на фронті: дивіться відео
ЗСУ зривають плани окупантів
Однак Сили оборони України зривають усі наміри окупаційних військ.
Ми бачимо по Бахмуту і не тільки, як вже котрий місяць поспіль всі плани росіян зриваються за термінами та темпами просування вперед,
– зауважив Романенко.
Він наголосив, що окупантам не вдасться виконати свій стратегічний задум – захоплення Луганської та Донецької областей в адміністративних межах. Військовий експерт додав, що плани противника будуть принципово зірвані протягом найближчого місяця.
Що відбувається на фронті: головне
- Збройні Сили України потужно протистоять ворогу на всіх напрямках. Найважче наразі у Бахмуті, де наші бійці з усіх сил тримають оборону.
- Росія продовжує мріяти про окупацію територій України й веде активні наступальні дії, попри колосальні втрати. Противник сфокусувався на п'яти напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському.
- Як розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, ситуація на Білогорівському напрямку наразі абсолютно стабільна. За словами Гайдая, окупанти намагаються знайти якусь "шпаринку" праворуч чи ліворуч, аби тільки не йти на Білогорівку, бо вони вже просто втомилися там гинути.