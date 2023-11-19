Залежні від постачань: де на фронті найбільша інтенсивність дій окупантів
Окупанти активізувалися на багатьох напрямках. Та на Східному – найбільша інтенсивність ворога.
Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що це в принципі логічно. Усе через те, що російське угруповання в Україні залежне від логістичного постачання.
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"Найкраща" ситуація з гірших інших варіантів у росіян – на Сході. Адже там у них сухопутний кордон з Україною. По ньому набагато більше опцій постачання своїх військ, аніж по Південному напрямку", – сказав Жовтенко.
Ворог має величезні проблеми з Чорноморським флотом. Фактично, Південний напрямок з логістичного боку для окупантів найгірший. Тому організовувати бойові дії там незручно. Потенційно – це дуже складне завдання.
Тому загарбники намагаються перекидати ресурси там, де вони можуть це робити "максимально швидко" й максимально у великих обсягах.
Зрештою Схід і Північний Схід – один із варіантів, де Росія, крім того, може активізувати свої наземні операції. Дуже в багатьох моментах росіяни активізовують і обстріли тих українських регіонів, які наближені до лінії фронту,
– наголосив експерт з міжнародної безпеки.
Де найбільше активізувалися росіяни: дивіться відео
Ворог активізовує артилерійські обстріли, а також застосовує балістику – модифіковані ракети С-300, аби вражати наземні цілі.
Так окупанти створюють додаткове напруження серед цивільного населення та серед захисників. А військові чудово розуміють, що окрім стримання штурмів ворога та просування вперед, треба робити усе, аби захистити цивільних.
"Одне із тактичних завдань, яке ЗСУ розв'язують і на лівобережжі Дніпра – на Херсонському напрямку, – це, зокрема, відтіснити російську артилерію на максимально можливу відстань. Принаймні те, що можуть ЗСУ зробити нині", – додав Жовтенко.
Усе, аби, щонайменше, обстріли Херсону зменшилися. А оптимально – зосередити з нашого боку на Херсонському напрямку достатню кількість сил і засобів, аби росіяни не змогли настільки інтенсивно обстрілювати Херсон та інші населені пункти.
Активізація та втрати росіян: головне
- Росіяни активізувалися на різних напрямках. Активізацію ворога спостерігають, зокрема, на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках.
- Окупанти мають колосальні втрати на війні проти України. Країна-агресорка тим часом намагається формувати нові підрозділи для штурмів. У ЗСУ заявили, що у деяких російських штурмових загонах залишилося 10 – 15% окупантів від тої кількості особового складу, яка була спочатку.
- Лише протягом 17 листопада українські військові ліквідували 620 росіян. Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 317 380 окупантів.