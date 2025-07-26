Потенціал зруйнований, – Федоренко назвав напрямки, на яких вдалося зупинити росіян

Зараз Росія проводить активну літню наступальну компанію на усіх відтинках. Однак останнім часом окупанти не мають суттєвих здобутків на полі бою.

Це завдяки роботі Сил оборони України. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, на яких напрямках ЗСУ вдалося зупинити ворога.

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Де вдалося зупинити просування ворога?

Юрій Федоренко зазначив, що зараз росіяни не можуть досягнути своїх цілей у Сумській області. Далі загарбники будуть перегруповуватися, залучати резерви, продовжувати тиснути.

На цей момент противник не може реалізувати своїх намірів на Сумщині. Він був заблокований. Об'єктивно ударно-штурмовий потенціал зараз зруйнований Силами оборони,

– сказав військовий.

Складна ситуація у Харківській області. Зокрема, противник досить активний у районі Липецької громади. Він намагається наростити спроможності там, де найкоротша відстань від його передових позицій до адміністративних меж міста Харкова. Але наші бригади, які виконують бойові завдання, надійно блокували зусилля росіян. Останні 9 місяців ворог не має успіхів на полі бою, хоча й наростив інтенсивність бойових дій.

Біля Вовчанська ситуація також важка. Окупанти останні два місяці ведуть більш активні бойові дії як в самій міській забудові, так і намагаються обходити місто по флангах. Зокрема, користуючись тим, що зараз літо, є зелень, яка прикриває противника під час його прихованого переміщення.

Однак Силам оборони вдається громити і зупиняти ворога на лінії бойового зіткнення, не давати можливості отримати йому суттєву перевагу чи можливості по окупації наших територій, робити серйозні проникнення,

– підкреслив командир.

У районі села Мілове ворог довгий час шукав вздовж лінії державного кордону, де може бути слабке місце в обороні українського війська. Умовно росіяни його визначили та думали, що Сили оборони не обізнані про потенційний характер їхніх дій. Противник вирішив пройти лінію державного кордону у районі Мілового з подальшим проникненням до логістичних маршрутів і перекриванням.

Чи вдалося ворогу це зробити? Ні. Тією кількістю сил і засобів, які були у противника, вони здобули певний результат на полі бою. По-іншому не могло бути, тому що дуже велика кількість. Але розуміючи, які будуть дії противника, Силам оборони вдалося затягнути його у вогневий мішок, завдати вогневого ураження та блокувати,

– наголосив Федоренко.

За останні сім днів у ворога немає жодних здобутків на полі бою. Це стає можливим завдяки наполегливій роботі Сил оборони.

У район Дворічної противник намагається відтіснити українських захисників від водного покриву річки Оскіл. Йому треба розширити плацдарм. Тому що як тільки наші військові не будуть контролювати водний покрив, то окупанти намагатимуться наводити штатні понтонні переправи. Вони потрібні для забезпечення логістики. Зокрема, паливом, живою силою, вогневими засобами та боєприпасами до них.

Тому ворог намагається розширяти плацдарм. Але йому не вдається це зробити. За останні два тижні було спалено чотири мостоукладальники, а за весь період часу – понад 15. Тобто окупанти намірів не полишають, інженерну техніку залишають, але Сили оборони своєчасно виявляють та знищують,

– додав командир.

У районі Куп'янська загарбники шляхом інфільтрації намагаються проникати між бойових порядків Сил оборони. Там величезна територія, лісиста місцевість. Однак ці групи росіян виявляються, ліквідуються. Зараз противник не має стрімкого просування за тих зусиль, яких докладає, за таких втрат, яких зазнає на полі бою.

Біля Куп'янська-Вузлового окупанти за останній період часу застосували легкоброньовану броньовану техніку, яка була знищена на підходах до передньої лінії бойового зіткнення, а згодом і штурмова піхота, яка рухалась.